Ricchissimo rinnovo per i nerazzurri: cifre astronomiche sul tavolo

L’Inter è vicinissima alla chiusura di una trattativa per un ricco rinnovo: le cifre sul tavolo sono altissime. Fumata bianca in arrivo.

È in arrivo un importante rinnovo di contratto in casa Inter con cifre molto più alte rispetto a quelle precedenti: l’intesa è sempre più vicina.

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato e ha l’obiettivo di rinforzare la squadra nel miglior modo possibile per puntare alla vittoria dello scudetto. La società ha infatti già ufficializzato cinque rinforzi: Onana, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku.

Si penserà anche alle cessioni, necessarie per regolare il bilancio: Skriniar piace al PSG (che però non intende offrire i €70 milioni richiesti), mentre Pinamonti è vicino all’Atalanta. Anche Sanchez dovrebbe dire addio: si tratta sulla buonuscita e lui vorrebbe avere la certezza di trovare un nuovo club che rispecchi le sue aspettative.

Intanto, però, si pensa anche al futuro: è in arrivo un importante rinnovo di contratto.

Rinnovo a cifre super per i nerazzurri: accordo ad un passo

Come anticipato, il futuro è un tema centrale in casa Inter. La società aveva l’obiettivo di regalare ad Inzaghi i rinforzi in tempo utile per preparare al meglio l’inizio della stagione ed è riuscita a centrarlo. Tuttavia, mancano ancora diversi giorni alla chiusura della sessione: potrebbero esserci cambiamenti imprevisti.

I nerazzurri, però, pensano anche all’extracampo. La dirigenza ha rinforzato la squadra e sta cercando di consolidare lo zoccolo duro per permettere all’allenatore di avere continuità nel lavoro, ma ci si è anche focalizzati su altri aspetti. In particolare, su una sponsorizzazione: quella di Nike.

Il colosso americano sponsorizza il club nerazzurro dal 1998, ma l’accordo è vicino alla scadenza. Per questo, le parti si sono parlate per cercare una nuova intesa: i dialoghi sono stati molto positivi e, secondo varie indiscrezioni, si è giunti ad una stretta di mano.

Salvo sorprese, dunque, l’Inter firmerà un contratto con Nike da €25 milioni annui (più del doppio rispetto al precedente accordo).

Al momento resta un solo dettaglio da limare: la durata della collaborazione. Il nuovo accordo dovrebbe valere per un periodo di tempo che varia fra i cinque e gli otto anni: una volta definito questo aspetto, si procederà con le firme. La fumata bianca, dunque, è attesa a breve: l’Inter incasserà così una cifra molto importante.