Il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto ha parla dell’interesse della Roma per Paulo Dybala: le sue parole hanno spiazzato completamente i tifosi.

La Roma ha concluso il campionato con una vittoria per 3-0 contro il Toro. Il ds Thiago Pinto ha parlato del futuro di Paulo Dybala rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Il futuro di Paulo Dybala resta incerto. L’attaccante bianconero ha salutato l’Allianz Stadium nell’ultima gara casalinga tra le lacrime e l’omaggio dei compagni. La società ha deciso di non contare su di lui nella prossima stagione e ciò ha fortemente scombussolato l’attaccante, che come ha spiegato in un messaggio postato sui propri social sarebbe volentieri rimasto a Torino. Diverse le strade che si aprono adesso, tra le quali la possibilità di indossare la maglia della Roma a partire dalla prossima stagione: un’opzione non smentita dal ds Thiago Pinto, che ha commentato il suo possibile arrivo prima del match contro il Torino.

Roma, l’ultimo obiettivo della stagione

La Roma ha concluso il campionato con la vittoria contro il Toro per 3-0 allo Stadio Olimpico di Torino. La squadra di Mou è stata cinica sotto porta: il tris è stato siglato da una doppietta di Abraham e da un gol di Pellegrini. I giallorossi conquistano così la qualificazione alla prossima edizione Europa League. Resta solo un posto per la Conference League e se lo contenderanno Fiorentina e Atalanta.

Prima di andare in vacanza, però, la squadra giallorossa si giocherà la prossima settimana la vittoria della Conference League contro il Feyenoord in Albania.

Roma, le parole di Thiago Pinto svelano l’interesse per Dybala

Paulo Dybala si trova al centro del mercato dopo che non ha raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto con la Juventus. L’attaccante argentino lascerà i bianconeri a parametro zero, tuttavia il suo futuro non è ancora chiaro. Se da una parte ci sono l’Inter e altri diversi top club europei, dall’altra c’è l’interesse della Roma.

Thiago Pinto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima del match contro il Torino: “Parlare di mercato non aiuta a restare concentrati. Poi c’è mercoledì, poi per tre mesi parleremo di mercato”. Il ds giallorosso non avrebbe dunque smentito la trattativa, ma al contrario avrebbe lasciato intendere che ci potrebbero essere presto novità sul tema.

A proposito dell’argentino ha parlato anche Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso ha affermato che vorrebbe portarlo all’Olimpico e che lunedì prossimo ci parlerà personalmente per provare a convincerlo.