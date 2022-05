Francesco Totti pronto a fare follie per la Roma: l’ultima trovata dell’ex capitano è sorprendente

Francesco Totti ha sempre messo il cuore in tutto ciò chi ha realizzato durante gli anni di carriera prima in qualità di calciatore, ma la grande novità è pronta stupire i tifosi della Roma.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Francesco Totti credere nella sua squadra del cuore, avviando prima la carriera da giocatore e successivamente mettendosi in gioco dell’aspetto dirigenziale che ha poi deciso di lasciare per seguire altri obiettivi.

Recentemente, però Francesco Totti si è proposto come persona perfetta per avviare una trattativa unica e che potrebbe cambiare radicalmente le sorti della squadra in vista del prossimo campionato di serie A.

L’ultima follia di Francesco Totti per la Roma

A tenere banco nel mondo del web troviamo la nuova azione che Francesco Totti è disposto a fare per la Roma puntando su Pablo Dybala che ha recentemente lasciato la Juventus. L’obiettivo dell’ex Capitano della Roma è quello di fare in modo che il calciatore possa scegliere il club giallorosso per avviare una nuova fase della carriera.

In particolar modo, a rivelare tutto nel dettaglio e stato lo stesso Totti ai microfoni di Sky Sport: “Vediamo se riusciamo a portarlo a Roma, lunedì lo incontro. Saremo a Milano per la partita di Eto’o e giocheremo insieme. Qualche cosa gliela metterò in testa, almeno cercherò di farlo. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea. Sarebbe una pazzia se dicessimo che non piacerebbe”.

“La sua situazione è diversa”

Francesco Totti, quindi, ha affermato di nutrire profonda stima nei confronti del giocatore la cui carriera ha catturato l’attenzione dei media in campo internazionale, e persino l’ex capitano della Roma.

Infatti, in tal senso a rompere il silenzio ancora una volta è stato Francesco Totti che ha così commentato il percorso da calciatore dell’ex della Juve: “Dybala è un ragazzo più introverso e più freddo rispetto a Chiellini e la sua situazione è diversa. Paulo ha un’altra possibilità di poter continuare a giocare. Penso che quello che ha fatto vedere sia la dimostrazione che lui volesse rimanere, poi non c’è stato l’accordo con la Juve… A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le mie problematiche che ci sono state, ma ora c’è una proprietà nuova, con altre idee ed esigenze. I matrimoni si fanno in due… A Trigoria c’è già gente importante e la cosa importante è che la Roma vada bene”.