Spalletti pesca in premier League: ecco il nome che fa impazzire i tifosi

Il Napoli strizza l’occhio ad una pedina del Manchester United, che in Inghilterra sta trovando meno spazio del previsto.

Il Napoli è sempre vigile sul mercato, pronto a fiondarsi su qualche occasione che possa sistemare la rosa di Spalletti, che in alcuni reparti risulta ancora corta.

Uno dei ruoli in cui c’è più bisogno di qualche innesto, per i partenopei, sono le fasce di difesa. Sulla destra Di Lorenzo è ormai abituato a fare gli straordinari, avendo saltato solo due partite in Serie A lo scorso anno e addirittura nessuna quest’anno. L’unico rincalzo in quella zona di campo è Malcuit, tornato dal prestito dello scorso anno a Firenze, ma poco utilizzato dal tecnico toscano. Anche Tuanzebe, arrivato il 7 gennaio in prestito dal Manchester United, potrebbe adattarsi su quella fascia, pur nascendo come centrale di difesa.

Sulla sinistra il padrone della corsia è Mario Rui, anche se fa ben sperare il ritorno di Faouzi Ghoulam, che ha sostituito il portoghese quando era out per coronavirus. L’ex Roma non garantisce però quella spinta forte che Spalletti desidera, mentre l’Algerino, prelevato dal Saint’Etienne nel 2014, sarebbe l’ideale per l’idea di calcio del tecnico, ma non è una pedina troppo affidabile, visti i molti infortuni (di cui due gravi con rottura del legamento crociato) che nel corso degli anni lo hanno tenuto fuori per più tempo del dovuto, non permettendogli mai di tornare al top.

Un brasiliano per il Napoli?

Il rinforzo giusto per la fascia sinistra dei partenopei potrebbe arrivare sempre dal Manchester United, visti i buoni rapporti tra i club dopo il recente accordo. Si tratta del 29enne nazionale brasiliano Alex Telles.

Cresciuto nell’Esporte Clube Juventude, il terzino fu portato in Europa dal Galatasaray, che lo prelevò dal Gremio per circa 6 milioni di euro. Nel 2015 l’Inter, allenata all’epoca da Roberto Mancini, lo porta in Italia, dove il ragazzo colleziona 22 presenze, senza trovare però mai il gol.

Il mancato riscatto dell’Inter gli apre la strada del Porto, squadra dove esplode definitivamente segnando 26 gol in 195 partite, e diventando addirittura il rigorista della squadra (segnando 16 rigori su 20 calciati). Tale bottino gli vale la chiamata del Manchester United, che lo porta all’Old Trafford per circa 15 milioni di euro.

In Inghilterra parte forte, ma subisce piano piano il ritorno dall’infortunio di Luke Shaw, che si riprende prepotentemente la fascia di sua competenza, finendo per perdere il posto a vantaggio proprio dell’ex Southampton. In due stagioni, il brasiliano ha giocato solo 34 partite con i Red Devils, segnando solo un gol, in Champions League ai danni del Villarreal.

Non è segreto il suo malcontento in quel di Manchester, e già quest’estate si parlava di una sua possibile cessione. Tornare in Italia sarebbe sicuramente gradito al giocatore, che d’altronde già conosce il campionato di Serie A.

Per il Napoli potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato, essendo un terzino di grande spinta e dai piedi molto buoni, abile nel tirare, oltre ai rigori, anche punizioni e calci d’angolo. Vediamo se si troverà l’accordo con gli inglesi.