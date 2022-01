Juventus colpaccio per Allegri: Dybala è già solo un ricordo

La Juventus, ormai rassegnata a lasciare Dybala il prossimo giugno, ha già trovato il sostituto: il nome che circola è assolutamente clamoroso!

Sembra ormai certo l’addio di Paulo Dybala a giugno. Il calciatore argentino non è intenzionato a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus e con ogni probabilità lascerà il club piemontese a parametro zero.

In quel di Torino restano però vigili sul mercato, cercando di sfruttare ogni occasione buona per rimpiazzare al meglio la Joya. Nelle ultime ore si sta concretizzando una possibilità che ha dell’incredibile, e che tutti i tifosi bianconeri sperano diventi realtà.

Si è parlato, nell’ultima sessione di mercato, dell’approdo di Kylian Mbappe al Real Madrid. Il campione del mondo francese non rinnoverà il suo contratto col PSG e Florentino Perez è pronto a regalarlo ai suoi tifosi. Non finisce qui però, dato che il patron dei blancos sembra intenzionato a fare un clamoroso doppio colpo, andando a prendere anche uno degli attaccanti più forti in circolazione, prelevando Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund.

L’esplosione di Vinicius Junior sarebbe il completamento ideale di questo incredibile tridente che si verrebbe a formare nei blancos.

Si libera per la Juventus?

Chi potrebbe non trovare spazio in questo tridente dei sogni è l’uomo che sta trascinando il Real Madrid in questi ultimi anni, Karim Benzema. La sua carta d’identità recita 19 dicembre 1987, il che significa che il francese ha appena compiuto 34 anni, che va in contraddizione col processo di ringiovanimento delle merengues.

L’età di Benzema non spaventa però la Juventus, che cerca da tempo una punta con le caratteristiche che l’ex Lione incarna alla perfezione. Bravissimo con la palla tra i piedi, sa servire alla grande i compagni, grazie alla sua grande visione di gioco, ma anche essere letale sotto porta; come lo definiscono alcuni, è il 9 più tecnico al mondo.

Nella scorsa stagione ha firmato 30 gol in 46 partite stagionali, quest’anno è già a quota 24 gol in appena 27 partite. Numeri devastanti, che non fanno altro che confermare la grandezza di un attaccante cresciuto a dismisura, nonostante la non più giovanissima età.

Oltre ai numeri, c’è anche il quarto posto all’ultimo pallone d’oro a certificare il momento di forma del francese, che vive forse il periodo più florido della sua carriera, e non sembra intenzionato a fermarsi. Da quando Cristiano Ronaldo è andato via, è stato lui a sostituirlo al Santiago Bernabeu, prendendosi sulle spalle la squadra e trascinandola ai recenti successi.

Il suo contratto scade a giugno 2023, ma gli 8 milioni di euro di stipendio, aggiunti a quelli che percepiranno i soli Haaland e Mbappe, obiettivi primari delle merengues, potrebbero rappresentare un lasciapassare per la cessione del francese, che tanto farebbe comodo alla capacità realizzativa bianconera.

Sogni in grande dunque per la Juventus, Agnelli e Nedved sono già al lavoro per garantire ai propri tifosi un colpo top, per non far rimpiangere chi va via.