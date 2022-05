’12 volte in un giorno’ Zarate: la moglie fa una confessione bollente | Che record

By

La moglie di Mauro Zarate ha fatto una confessione molto intime sul loro rapporto sessuale. Ecco cosa ha svelato.

Mauro Matias Zarate è un calciatore argentino che attualmente ricopre il ruolo di attaccante presso la squadra brasiliana della Juventude.

Nato a Buenos Aires nel 1987, prende la passione per il calcio da suo nonno Juvenal, calciatore cileno e da suo padre Sergio che ha giocato per la Independiente.

Zarate: la confessione di sua moglie

Di origini italiane da parte di madre, come lui anche altri suoi fratelli Sergio, Ariel e Rolando hanno intrapreso un percorso nel mondo calcistico, seguendo le orme di famiglia.

Il suo soprannome è Zarate Kid in onore del film cult anni ’80 Karate Kid per via delle sue prestazioni sul campo da gioco dal 2009 è impegnato con la modella argentina Natalie Weber che ha portato sull’altare nel 2011 e da cui ha avuto due figli Mia nata nel 2012 e Rocco nato nel 2015.

In un’intervista rilasciata a Pampila Online la Weber ha fatto alcune dichiarazioni molto bollenti riguardo la vita privata tra lei e l’ex giocatore della Lazio.

La donna parlando del rapporto con suo marito ha rivelato di aver superato un vero e proprio record sotto il punto di vista sessuale facendolo per ben 12 volte al giorno.

Il giornalista, alla sua rivelazione, le ha chiesto se davvero stesse parlando di 12 volte nell’arco di una giornata e la donna ha confermato mettendo i puntini sulla i dicendo che gli atti sessuali non si svolgono nel giro di un giorno ma bensì nell’arco di 5 ore.

L’obiettivo della coppia

Questo è quanto capitava all’inizio, la Weber ha infatti specificato che quando andava a Milano e il giorno dopo aver giocato era libero non riuscivano a camminare affatto per via del dolore e quindi dovevano trovare modi alternativi di passare il tempo.

Inoltre, Natalia ammette che dopo il lockdown dove l’atto sessuale era all’ordine del giorno si dono dovuti dare una calmata, decidendo di porre un’obiettivo che prevede non di farlo una volta al giorno ma a giorni alterni, un giorno si ed un giorno no.

Natalie Weber è molto attiva sui social e spesso infiamma il web postando delle foto dove indossa dei costumi da bagno molto attillati mostrando la sua forma fisica e tutte le sue grazie.

Zarate invece, sul suo profilo, pubblica foto della sua carriera ma si possono notare immagini ritraenti la sua famiglia al completo tra cui compare anche un video del compleanno della sua primogenita a tema Harry Potter.