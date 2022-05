Inter – Inzaghi ed il club vicini alla svolta: il colloquio ha cambiato le carte in tavola

L’Inter e Simone Inzaghi sono vicini ad una svolta. L’allenatore ed il club hanno avuto un colloquio risolutivo che cambia i piani futuri.

L’Inter pensa al futuro: la dirigenza ha incontrato Simone Inzaghi durante una riunione fondamentale per la prossima stagione.

L’Inter ha lasciato alle spalle la delusione per il secondo posto in Serie A e ha iniziato a pensare al futuro. L’annata è stata positiva nonostante il mancato trionfo in campionato, con due trofei alzati ed il ritorno agli ottavi di Champions League. Il pubblico, dopo il match con la Sampdoria, ha testimoniato la propria vicinanza alla squadra con cori ed applausi per diversi minuti dopo il triplice fischio.

Ora, però, l’attenzione si sposta alla prossima stagione: l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Intanto, la dirigenza ha incontrato Simone Inzaghi: ecco cosa è emerso dal faccia a faccia fra le parti.

Inter, colloquio con Inzaghi: la decisione è presa

L’attenzione è solo per il futuro. In casa Inter è stata archiviata la delusione per il campionato e si è ribadita la soddisfazione per la stagione che ha portato due trofei in bacheca.

Ora la missione è rinforzare la squadra: la dirigenza ha già incontrato l’entourage di Ivan Perisic (il croato avrebbe partecipato in via telefonica) per parlare di rinnovo. Filtra ottimismo: la risposta è attesa nel weekend.

In ottica mercato, invece, il cerchio inizia a stringersi. In difesa piace molto Bremer (accordo raggiunto col giocatore, trattativa in corso col Torino), mentre Asllani è la priorità per il ruolo di vice-Brozovic. In attacco occhi puntati sulla situazione di Paulo Dybala: ci sarebbe già stato un primo incontro, ma ancora non si è entrati nella fase calda della trattativa.

Nei prossimi giorni, invece, si avrà maggiore chiarezza sulla situazione in uscita, anche se la priorità sarebbe la permanenza di Lautaro Martinez.

Intanto, è andato in scena un incontro con Inzaghi.

La società ha parlato con l’allenatore toccando vari temi. Si è parlato di mercato, della stagione appena conclusa e del futuro. L’Inter ha ribadito la soddisfazione per il lavoro svolto: Inzaghi sarà un punto fermo del progetto nerazzurro.

Le parti hanno anche raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto: firma fino al 2024 con opzione per il 2025.

Fiducia totale, dunque, nei confronti di Simone Inzaghi: l’Inter crede in lui e, nei prossimi giorni, verrà ufficializzato l’accordo.

L’allenatore ha avuto anche un incontro con il primo acquisto della sessione estiva: André Onana. Il portiere si è recato in sede (probabilmente per formalizzare gli ultimi dettagli e realizzare contenuti multimediali) ed ha incrociato l’ex Lazio.