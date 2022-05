Agustina Gandolfo, leggings strettissimi e allenamento bollente | Lautaro ci ha visto lungo

La compagna di Laurato, Agustina Gandolfo ha mostrato sui social il suo fisico mozzafiato. Ecco il video che ha fatto impazzire i fan.

Lautaro Martinez è un calciatore argentino, vincitore della Copa America del 2021 con la squadra della sua nazione e attualmente attaccante dell’Inter con cui ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e un Campionato Italiano.

Agus Gandolfo mostra il fisico su Instagram

Nato a Bahia Blanca nel 1997, il calciatore dal 2018 è impegnato con Agustina Gandolfo, che ha fatto breccia nel suo cuore facendolo innamorare perdutamente di lei.

Nata nel 1996 a Mendoza, in Argentina, Agustina, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Agus, è molto attiva sui social dove spesso pubblica foto assieme al suo fidanzato che spesso le commenta i post da lei pubblicata e lo stesso pubblica delle foto assieme a lei sui suoi profili social.

I due si sono conosciuti a Buenos Aires nel 2018 dopo un’incontro in discoteca e dal loro amore è nata una bambina di nome Nina nata il primo febbraio del 2021.

Agus, per seguire il suo cuore, si è trasferita con il suo compagno a Milano in una casa bellissima assieme alla loro figlia e ad un tenerissimo cagnolino di razza carlino di nome Alma.

La donna ha un passato come indossatrice e ama molto viaggiare come si può notare dalle foto che spesso pubblica.

Secondo alcune indiscrezioni, Agus sarebbe una grandissima amica di Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. Le due sembrerebbero essere legatissime e volersi molto bene.

Il post dell’allenamento

Nel 2021 Agus ha fatto notizia per via di una sua lamentela sui locali italiani che molto spesso non inseriscono il prezzo delle pietanze sul menù, a seguito della voglia della donna di pagare una cena a suo marito per il rinnovo del contratto.

La Gandolfo è anche molto sportiva, e oltre essere un’amante del mare e del sole spesso si dedica alla palestra per mantenere in ottima forma il suo fisico.

Capito che uomo fortunato che è Lautaro? pic.twitter.com/XGbf8PleBx — Marietta (@Mariettamitica) May 14, 2022

E sembra riuscirci alla grande, visto che uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram la ritraggano con un abbigliamento sportivo che mette in mostra tutti i suoi muscoli e le sue forme mandando in estasi i suoi fan.

La donna dopo aver pubblicato il filmato ha ricevuto tantissimi commenti positivi sul suo corpo sia da parte degli ammiratori che da parte di altre donne che la definiscono bellissima a conferma che assieme al suo compagno fanno una delle coppie più belle del mondo dello sport a livello internazionale.