Chiara Nasti su tutte le furie sui social: la compagna di Zaccagni si scaglia contro tutti

Ancora polemiche attorno a Chiara Nasti che decide di rompere il silenzio attraverso la pubblicazione di un nuovo post nella sua pagina Instagram. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

L’influenza campana sta vivendo un momento davvero molto importante della sua vita, dato che nonostante la giovane età ben presto la Nasti diventerà mamma per la prima volta insieme al compagno Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti, però, nel corso delle ultime ore è tornata a parlare al popolo del web in modo parecchio irruento a seguito di nuove critiche che sono state mosse alla giovane donna in un momento così molto delicato per la sua vita.

Chiara Nasti su tutte le furie

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel corso delle ultime settimane i rumors circa la gravidanza di Chiara Nasti erano diventati molto più insistenti, motivo per cui Mattia Zaccagni solo pochi giorni fa ha deciso di fare il grande annuncio confermato il gossip durante una delle partite disputate con indosso la maglia della Lazio.

Subito dopo l’influencer entrata in toto nel mood della dolce attesa raccontando i momenti più importanti per lei, così come è successo nel corso degli ultimi giorni mostrando ai fan alcuni dettagli del nuovo nido d’amore che lei e calciatore stanno allestendo per la propria famiglia. Recentemente però qualcosa ha fatto scattare la furia di Chiara Nasti che ha deciso di fare irruzione sui social network rispondendo ad una nuova ventata di polemiche.

L’influencer a spada tratta, la bufera sui social

In occasione di un nuovo momento dedicato ai propri fan, Chiara Nasti è tornata a parlare a cuore aperto nella sua dolce attesa rispondendo anche alle varie critiche che sono state fatte nei confronti della sua persona e anche in merito alla gravidanza insieme al racconto che l’influencer sta facendo in queste prime settimane dopo essere uscita allo scoperto.

Chiara Nasti, infatti, visibilmente infuriata ha così risposto alle critiche ricevute: “Su sto fatto che alcune persone non mi vedono come mamma sinceramente non so cosa dire: in base a cosa? Al carattere di una persona riuscite a stabilire se una sarà una brava mamma o no? Il sesso? Lo scopriremo la settimana prossima e non vedo l’ora perché sto impazzendo: mia sorella lo conosce da 20 giorni e io sto per morire. A chi mi dice che mi devo scordare le serate rispondo che magari voi ve le potete scordare, io posso assumere 100 tate”.