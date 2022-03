Alvaro Morata, che cosa è successo alla sua casa? Una vera e propria invasione

Alvaro Morata e Alice Campello tornano ad essere protagonisti dell’attenzione dei media, il tutto a seguito del racconto di un episodio che riguarda la vita privata della coppia e che ha scosso i fan.

Fin dagli esordi del loro amore, Alice Campello e Alvaro Morata hanno condiviso nella loro pagina Instagram gran parte del racconto della loro vita quotidiana… compreso il successo nel campo del lavoro e la quotidianità da famiglia super unita insieme ai tre loro bellissimi bambini.

Nel corso degli ultimi giorni, però, sarebbe successo un qualcosa in grado di lasciare senza parole la stessa influencer e i fan non appena hanno visto la sua reazione.

Casa a soqquadro per la coppia Morata – Campello

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo Alice Campello e il marito Alvaro Morata.

Il calciatore, a quanto pare, avrebbe messo davvero a soqquadro la casa dove abita con la moglie e i loro tre figli, ma a lasciare davvero senza parole il web è stata la reazione avuta da Alice Campello… scatenando così anche il gossip.

Alice Campello fuori di sé!

A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di alcuni scatti che Alice Campello ha condiviso nella sua pagina Instagram e che, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, hanno fatto nell’immediato il giro del web.

Le immagini in questione altro non sono che il racconto fotografico della festa di compleanno dell’influencer, in occasione della quale Alvaro Morata ha messo per certi versi la casa a soqquadro ma per una giusta causa… sorprendere e lasciare sena parole la moglie. Missione riuscita a pieni voti.

Alvaro Morata, infatti, ha fatto in modo che in occasione del suo compleanno Alice Campello trovasse casa invasa da fiori e addobbi scelti con molta cura. Una festa assolutamente perfetta e che l’influencer ha voluto condividere in totale bellezza ed emozione con il pubblico del web, in delirio e colpito da tutto ciò!