Andrea Agnelli avete mai visto la moglie? Un segreto piccante si nasconde dietro la loro storia

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli sta vivendo un periodo difficile dal punto di vista sportivo, ma a consolarlo c’è la splendida ultima moglie. C’è un dettaglio veramente caldissimo che si nasconde dietro la loro storia, un segreto che molti non conoscono.

I riflettori dei media in queste ore sono concentrati sulla vita privata di Andrea Agnelli, attuale presidente del club bianconero della Juventus. Della sua vita privata si conosce ben poco ma a tenere banco nel mondo del web troviamo alcune notizie che riguardano il matrimonio con Emma Winter.

I due, a oggi, sono genitori dei figli Bajia e Giacomo, arrivati dopo un momento molto importante della vita della coppia, la quale ha spinto Andrea Agnelli ed Emma a prendere delle decisioni molto importanti.

Chi è la moglie di Andrea Agnelli?

Nel corso degli anni Andrea Agnelli ha sempre manifestato un verto riserbo circa la sua vita privata della quale, infatti, si conosce ben poco della sua vita privata, se non il fatto che dal 2005 al 2015 è stato legato alla moglie Emma Writer, dal quale si è separato animando un vero e proprio scandalo.

Secondo quanto reso noto dai vari magazine di gossip, dunque, il matrimonio con emme è stato messo fortemente in crisi dall’incontro con l’ex modella turca Deniz Akalin.

La verità sul nuovo amore di Agnelli

Nel 2015, quindi, Andrea Agnelli ha incontrato quella che oggi è la sua attuale compagna quando era sposata con Francesco Calvo, ex direttore marketing della Juventus e migliore amico del presidente bianconero. La scoperta del tradimento, in men che non si dica, è diventata di dominio pubblico trascinando gli Agnelli nel mirino della cronaca rosa mondana ma, dopo quel momento, il presidente della Juventus ha cercato di tenere lontano i media nazionali e non solo.

Ad oggi, infatti, Andrea Agnelli e Deniz Akalim continuano a vivere la loro bellissima storia d’amore lontano dai media e nel 2017 sono diventati genitori della piccola Livia Selin e nel 2018 di Vera Nil.

