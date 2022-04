Dybala in Spagna è ufficiale: ecco il vero motivo del viaggio, la foto conferma tutto!

Paulo Dybala si trova in Spagna, accendendo su di sé i riflettori: la verità confermata da una foto incredibile, è ufficiale!

Continua a far parlare di sé Paulo Dybala, questa volta non per le gesta in campo o la situazione contrattuale ma per un viaggio molto particolare.

La Joya è stata sorpresa in Spagna e ora i tifosi iniziano a sognare.

Dybala-Juventus, matrimonio finito

Nonostante la situazione contrattuale non lo faccia stare sereno, Paulo Dybala ha contribuito nell’ultimo match contro il Sassuolo a far ottenere tre punti pesanti alla Vecchia Signora. Con la vittoria del Mapei Stadium, infatti, la Juventus ha allungato sulla Roma, sconfitta a San Siro dall’Inter, portandosi a +8 sulla squadra giallorossa. I risultati negativi del Napoli, che ha racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite, hanno permesso alla Juve di portarsi a -1 dai partenopei. Paulo Dybala sta dimostrando grande professionalità rispondendo presente ogni volta che Massimiliano Allegri lo chiama in causa. Dalla notizia del mancato rinnovo e della conseguente rottura, però, si sono susseguite sempre più le voci di mercato sull’ex Palermo. In Italia si è parlato con insistenza di Inter, con Beppe Marotta a sponsorizzare il suo arrivo in nerazzurro, ma anche Milan e Napoli restano alla finestra ad osservare gli sviluppi di questa vicenda.

All’estero gli estimatori della Joya non mancano di certo. In Premier League ci hanno fatto un pensierino Tottenham e Manchester United ma per i due team inglesi sarà fondamentale acciuffare un posto per la prossima Champions League.

LEGGI ANCHE ->Massimiliano Allegri ‘no’ secco al matrimonio: “Figuriamoci se vengo”

Spunta l’indiscrezione che fa impazzire i tifosi, è festa sui social

Anche la Spagna è una meta calda per il futuro di Dybala. Il Cholo Simeone non ha mai nascosto la stima per il dieci argentino e vorrebbe portarlo al Wanda Metropolitano. Inoltre Dybala è stato fotografato in Spagna, precisamente a Barcellona. Ufficialmente l’attaccante della Juventus si è recato in Catalogna per rivedere e scambiare la maglia con l’ex compagno e amico Dani Alves, tornato al Barcellona dopo anni.

Dybala ha indossato la casacca blaugrana di Dani Alves ma i tifosi culés iniziano a sognare che, dalla prossima estate, Dybala possa vestire la maglia del Barça ma con il suo nome dietro.

LEGGI ANCHE ->Totti, finisce a rissa la finale di calcio ad 8: “Tutto davanti a 100 bambini”

Com’è noto, il Barcellona non sta vivendo una situazione finanziaria delle migliori. I catalani sono costretti ad abbattere i costi, per questo ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero potrebbe rappresentare un’occasione troppo ghiotta per farsela sfuggire.