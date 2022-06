Belen Rodriguez, Il bikini è incontenibile: FAN incollati allo schermo | C’è chi zooma e chi mente

Belen Rodriguez si è mostrata con un bikini che lascia intravedere tutto il suo seno lasciando i fan attaccati allo schermo. Ecco la foto.

Belen Rodriguez è una showgirl e conduttrice televisiva argentina che ormai da molti anni si è insediata in Italia conquistando tutto il pubblico che l’apprezza per la sua professionalità e la sua bellezza.

Belen e il bikini che lascia tutti senza parole

La donna prima di diventare famosa ha intrapreso una storia d’amore con l’ex calciatore Marco Borriello che da due anni, dopo la sua esperienza all’UD Ibiza ha deciso di salutare il mondo del calcio dedicandosi ad un nuovo sport, il padel, che va di moda anche tra altri suoi colleghi tra i quali Nicola Vendola.

L’ex calciatore durante un’intervista ha ammesso di non aver accettato partecipazioni in alcune trasmissioni televisive come Ballando con le stelle, Grande Fratello Vip e tanti altri dichiarando di non essere interessato per via di non mettere al centro la sua vita.

Continuando, l’ex calciatore ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez e di come la sua intimità fu violata quando lei non era ancora famosa. Successivamente ha parlato del sesso dichiarando di non averlo mai fatto 48 ore prima di una partita per via del testosterone che l’avrebbe fatto giocare meglio.

Dopo la relazione con Boriello, Belen è diventata famosa a seguito della relazione con Fabrizio Corona e grazie al successo ottenuto per via della sua partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi dove si è classificata seconda.

Finito il reality, la showgirl viene richiesta a gran voce da molti programmi televisivi cominciando a lavorare su Canale 5 a Scherzi a parte al fianco di Teo Mammucari e Claudio Amendola per poi arrivare nel 2011 a ricoprire il ruolo di valletta al Festival di Sanremo assieme ad Elisabetta Canalis.

Gli amori dopo Boriello

Nel 2012 ci torna durante la prima serata mostrando il tatuaggio inguinale della farfalla, diventato un vero e proprio momento iconico di televisione suscitando scandalo e parodie.

Dal punto di vista sentimentale è attualmente impegnata con il suo ex marito, il ballerino e adesso conduttore Stefano De Martino, con la quale è tornata dopo essersi separata e poi nuovamente lasciata dopo un avvicinamento.

In questi anni, prima di tornare con De Martino, Belen è stata fidanzata con il pilota Andrea Iannoni e l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Belen è stata sempre ammirata per la sua bellezza e nelle sue ultime storie di Instagram ha pubblicato un video dove si rilassa facendosi un bagno mettendo in mostra il suo seno facendo impazzire tutti i suoi followers.