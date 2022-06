Juventus beffata in extremis, l’approdo del centrocampista sfuma in maniera ufficiale

L’obiettivo di mercato della squadra bianconera sfuma ormai in maniera ufficiale. Che beffa per i tifosi!

La Juventus è ancora alla ricerca di un centrocampista centrale da affiancare a Manuel Locatelli per la prossima stagione.

Insieme all’ex centrocampista di Milan e Sassuolo infatti la Juventus può contare solo su Denis Zakaria, arrivato nell’ultimo mercato di gennaio per circa 8 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach, Adrien Rabiot, che alterna momenti di grande forma a momenti di totale assenza, il brasiliano Arthur, che però non sembra rientrare nei piani di Allegri, e lo statunitense McKennie, protagonista di una buona stagione limitata da qualche infortunio.

Serve insomma un uomo di spessore che possa garantire ottimi colpi nello scacchiere che Allegri ha in mente per la sua squadra, che non si sa ancora se si schiererà con la difesa a quattro o con la difesa a tre, dato che spesso i due moduli sono stati alternati nell’arco dell’ultima stagione.

Uno dei giocatori che la Juventus stava inseguendo per ricoprire quel ruolo è uno dei centrocampisti più talentuosi d’Europa, che però ha ufficializzato il suo passaggio ad un altro top team europeo.

L’olandese va al Bayern

Stiamo parlando di Ryan Gravenberch, talentuoso centrocampista olandese classe 2002 che dall’anno prossimo sarà un giocatore del Bayern Monaco.

Il centrocampista di origine del Suriname è nato ad Amsterdam e cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra. Con la prima squadra dei lancieri ha giocato le ultime quattro stagioni, le ultime due prendendosi le chiavi del centrocampo dei campioni d’olanda.

Dopo 103 partite e 12 gol con l’Ajax il talento lascia l’Eredivisie per accasarsi in Bundesliga, dove il Bayern Monaco lo aspetta dopo averlo pagato relativamente poco per quello che ha fatto vedere. Appena 18.5 milioni di euro più 6 di bonus che possono portare il totale a 24.5 milioni di euro. Se pensiamo che il Real Madrid ha pagato Tchouameni 100 milioni di euro questo può essere visto come un vero e proprio affare.

L’obiettivo della Juventus rimane a questo punto quello di Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United che vorrebbe trasferirsi per la seconda volta in carriera alla Juventus arrivando a parametro zero dai Red Devils.



Da quando è tornato in Inghilterra nel 2016 il classe ’93 ha vissuto molti alti e bassi, riuscendo a vincere solo due trofei con il Manchester United, l’Europa League e la Coppa di Lega, entrambe con Mourinho nel 2017. Vedremo se riuscirà a trovare l’accordo con la dirigenza bianconera e a tornare a Torino dopo 6 anni d’assenza.