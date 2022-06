Belen Rodriguez, scatto senza veli mostra tutta la sua forme spaziali | FOTO piccante

Belen Rodriguez ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando una foto senza veli. Ecco il post apparso su Instagram.

Belen Rodriguez è una famosa conduttrice e showgirl argentina che ha avuto successo in Italia per via delle svariate trasmissioni a cui ha preso parte, ma è famosa nel mondo del calcio per essere stata la compagna di Marco Boriello.

Belen: la foto senza veli

Infatti, quando ancora non era famosissima, la donna aveva intrapreso una storia con l’ex calciatore e lo stesso ha dichiarato che nei giorni in cui era fidanzato con lei aveva subito una pressione mediatica non indifferente.

Belen dopo essersi trasferita a Milano ha cominciato a lavorare in alcuni programmi di TeleBoario per poi apparire in alcune trasmissioni Rai e arrivare a condurre in seconda serata La Tintoria su Rai 3.

Il successo vero e proprio però arriva grazie alla partecipazione alla sesta edizione dell’Isola dei famosi dove ha modo di farsi conoscere da un grande numero di telespettatori dimostrando di avere un carattere forte oltre che essere dotata di una incontrastata bellezza.

Classificatosi seconda dietro a Vladimir Luxuria, subito dopo la Rodriguez è stata richiesta su tutte le reti televisive e ha cominciato il suo percorso da conduttrice affiancando Teo Mammucari e Claudio Amendola in Scherzi a parte.

Subito dopo ha preso parte ad altre trasmissioni e la sua storia d’amore con Fabrizio Corona è stata su tutti i giornali facendo aumentare la sua fama. Nel 2011 prende parte come valletta al Festival di Sanremo per poi tornarci nel 2012 nella prima serata mostrando un tatuaggio inguinale ritraente una farfalla che ha dato molto scalpore.

Dopo l’esperienza sanremese partecipa come ballerina ospite ad Amici di Maria De Filippi e conosce il ballerino Stefano De Martino innamorandosene e mettendo al mondo il suo primo figlio Santiago per poi sposarsi nel 2013.

I complimenti dei fan

Dopo una separazione e vari tira e molla, Belen e Stefano sono di nuovo insieme e nel mentre la showgirl ha avuto una storia con Andrea Iannone e Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la sua seconda figlia Luna Marì.

In questi giorni Belen ha pubblicato su Instagram una foto in cui è ritratta senza veli facendo impazzire tutto il web e ricevendo i complimenti non solo dai suoi fan ma anche da personaggi dello spettacolo come Laura Chiatti e Alessandra Ricchizzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ancora una volta la bella Rodriguez ha dimostrato che a quasi 40 anni rimane una bellissima donna come quando ha esordito nelle tv italiane