Di Maria accolto da una leggenda bianconera: parole che fanno sognare

Sono i giorni decisivi per la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione: le parole della leggenda bianconera sul Fideo non potranno che esaltare tutti i tifosi.

Il campionato di Serie A potrebbe presto accogliere uno dei giocatori più forti e vincenti degli ultimi dieci anni: Angel Di Maria. La trattativa tra la Juventus e il giocatore è ormai alla svolta decisiva.

Quando si parla di parla di raffinatezza, tecnica sopraffina, senso del gioco del calcio, ecco che allora non si può certo escludere da questa lista un giocatore come Angel Di Maria. Il giocatore argentino ha fatto le fortune di tutti i suoi club e della Selecciòn, in cui ha sempre parlato la stessa lingua di fuoriclasse come Messi, Higuain, Aguero e tanti altri.

Durante la sua carriera sono ben 31 i titoli vinti: tra questi ci sono i campionati con Benfica, Real Madrid e PSG, la “Decima” Champions League sempre con i Blancos e l’ultima Copa America vinta l’anno scorso in finale contro il Brasile proprio grazie a un suo gol. Da sempre uomo decisivo soprattutto nelle partite che contano, Di Maria sarebbe quel colpo in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus.

I bianconeri hanno pareggiato la richiesta economica del Fideo di 7 milioni di euro per una stagione con opzione per la seconda e sono in attesa di una risposta proprio in questi giorni. Di Maria sta valutando tutte le proposte ma la Juventus è fiduciosa di poter ottenere il sì a breve.

Arriva la benedizione di chi lo conosce bene: “Di Maria come Maradona”

Il possibile approdo di Di Maria in bianconero è stato commentato da una leggenda della Juventus, che ha avuto anche il piacere di poter giocare con il calciatore argentino al PSG nella stagione 2018-19: Gianluigi Buffon. Il portiere attualmente in forza al Parma ha dichiarato come il Fideo in questo momento farebbe la stessa differenza che fece Maradona ai suoi tempi con il Napoli. Ovviamente tutto contestualizzato al livello attuale del campionato italiano.

Buffon ha parlato di quello che un giocatore del calibro di Di Maria porterebbe in Serie A e alla Juventus: “Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato. Segna e può giocare in più ruoli. Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist, corre per tutto il campo e può ricoprire più ruoli. In poche parole: è un giocatore di calcio. L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nel lavoro, la determinazione. Se Di Maria decide di fare la scelta di trasferirsi in Italia, alla Juve, significa che è pronto per farlo”.

Parole che sanno di benedizione da una personalità importante come la sua e che non potranno che fare piacere a tutti i tifosi bianconeri. La scelta definitiva di Di Maria si avvicina e un suo approdo in Italia sposterebbe e di non poco gli equilibri del campionato.