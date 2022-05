Belotti e Giorgia Duro, si scambiano un bacio interminabile | Quanto amore nell’aria

Il capitano del Torino, Andrea Belotti e sua moglie Giorgia Duro si sono mostrati più innamorati che mai in uno scatto pubblicato sul web. Ecco la foto del bacio interminabile.

Tra i giocatori italiani più amati e più bravi della Nazionale Italiana di Calcio c’è Andrea Belotti attaccante e capitano del Torino e campione degli Europei 2020 avendo vinto la finale a luglio 2021.

Belotti e il bacio lunghissimo con sua moglie

Nato a Calcinate nel 1993, è rinominato “il gallo” per via del cognome di un suo amico di infanzia che gli suggerì di mimare la cresta del gallo ad ogni gol che segnava. Per il suo stile di gioco è stato paragonato più volte a Gianluca Vialli.

Grazie al suo senso acrobatico ha segnato tanti gol in rovesciata e spesso le sue prestazioni spiccano per via della sua abilità nel gioco aereo e per lo spirito di sacrificio che dimostra in ogni partita che disputa.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe esordisce tra i professionisti nel 2012 nella partita Livorno-Albinoleffe dove realizza l’unico gol della squadra in questa sfida e il primo della sua carriera.

Nel 2013 viene dato in prestito al Palermo per poi esordire nel 2014 con la maglia rosanero in Serie A entrando al posto di Dybala per poi essere completamente riscattato dalla squadra del Palermo.

Ad agosto del 2015, dopo aver partecipato con la maglia del Palermo alla Coppa Italia, firma col Torino segnando una doppietta nel girone di ritorno con il Frosinone realizzando nella stagione successiva la sua prima tripletta.

Nella stagione 2017-2018 viene nominato capitano del Torino mentre con la maglia azzurra della Nazionale Italiana esordisce nel 2016 contro la Francia nell’amichevole disputata allo Stadio San Nicola di Bari.

A giugno 2021 viene convocato tra i calciatori scelti dal CT Roberto Mancini per gli Europei 2020 scendendo in campo in sei partite e diplomandosi Campione d’Europa grazie alla vittoria dell’Italia nella competizione sportiva.

Il post di Giorgia

Dal 2017 è sposato con Giorgia Duro conosciuta mentre era impegnato a prestare il suo talento calcistico alla squadra del Palermo. I due hanno una figlia Vittoria, nata a Torino a febbraio del 2021.

Dopo 5 anni di matrimonio i due sono ancora innamorati come il primo giorno e sui social della donna è apparsa una foto in cui lei e suo marito si baciano appassionatamente per poi mostrarsi divertiti e sorridenti nelle foto a seguire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Duro (@giorgiaduro8)

La donna nella didascalia scrive devi versi della canzone di Lele,La strada verso Casa aggiungendo l’hashtag #mimanchidamorire.

Subito tra i commenti la risposta del calciatore “Ti amo vita mia”.