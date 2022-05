Napoli – Scoppia il caso Koulibaly: gli azzurri non ci stanno e alzano la voce

Scoppia il caso Koulibaly in casa Napoli: la società azzurra ha rilasciato un durissimo comunicato stampa per chiarire la situazione.

Sono momenti delicati in casa Napoli: il club azzurro deve fare i conti con una situazione imprevista che coinvolge Koulibaly.

Il Napoli ha disputato una buona stagione centrando l’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Gli azzurri hanno chiuso il campionato al terzo posto e sono rimasti in lotta per lo scudetto per diversi mesi, ma alcuni match sbagliati hanno posto fine al sogno.

Ora il progetto ripartirà nuovamente da Luciano Spalletti, che resterà saldo al comando della squadra. Non ci sarà più, invece, Lorenzo Insigne, che con lo Spezia ha giocato l’ultima partita da calciatore del Napoli prima di iniziare la nuova esperienza con il Toronto. Ci sono altri punti interrogativi da risolvere, come il futuro di Mertens ed Ospina, ma i dubbi potrebbero aumentare. Negli ultimi giorni, infatti, sta tenendo banco il caso Koulibaly.

Napoli irritato: il caso Koulibaly scuote l’ambiente

Con l’addio di Insigne, il Napoli dovrà nominare il nuovo capitano. Il principale indiziato, senza dubbi, è Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese è un idolo dei tifosi e veste la maglia azzurra da diversi anni ormai.

Anche in questo campionato ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo, mantenendo sempre costante il proprio rendimento e rendendosi anche pericoloso nelle aree avversarie.

Spalletti ha più volte elogiato il suo numero 26 e vuole che sia un punto fermo della sua squadra anche l’anno prossimo. Tuttavia, nelle ultime giornate, sta crescendo l’apprensione intorno al difensore. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, situazione che il Napoli vorrebbe cambiare per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno.

Secondo diverse indiscrezioni, però, la società avrebbe avanzato una prima offerta al ribasso per prolungare l’attuale accordo, proponendo €3 milioni annui a Koulibaly (sarebbe la metà dell’ingaggio attuale).

A queste condizioni sarebbe molto complicato giungere ad un accordo e ci sarebbe la possibilità di ripetere quanto accaduto con Insigne.

Diversi top club sarebbero interessati al senegalese, che negli anni è stato più volte associato a squadre come PSG, Barcellona o Manchester City. Tuttavia, la realtà è ben diversa.

Il Napoli, irritato per la situazione, ha emesso un durissimo comunicato stampa per smentire categoricamente le presunte cifre dell’ultima offerta. Gli azzurri hanno scritto: “Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto”.