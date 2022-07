Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis: era la coppia più bella della serie A, perchè tra loro non ha funzionato?

Una delle coppie più belle che ci sono mai state nel mondo del calcio è quella formata tra Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis. Ecco il motivo per cui i due si sono lasciati.

Nel mondo dello showbiz, molte coppie specie nei primi anni 2000, erano formate da un calciatore di Serie A ed una showgirl, quasi sempre Velina di Striscia la notizia.

Una di queste che ha fatto innamorare migliori di fan è stata quella formata da Bobo Vieri e da Elisabetta Canalis. I due sono stati assieme per qualche anno fino a quando hanno deciso di separarsi.

Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis: ecco il motivo della fine del loro rapporto

Il loro amore ha fatto sognare milioni di italiani ma anche fatto invidia a molte donne che da sempre bramavano di essere strette tra le braccia del calciatore che allora era uno dei più desiderati.

Come ha affermato nel libro Chiamatemi Bomber, Christian Vieri ha conosciuto l’ex Velina grazie ad Enzo Iacchetti che gliela passò al telefono, così i due cominciarono a chiacchierare e decisero di incontrarsi.

Da quella telefonata è sbocciato il loro amore e su tutti i rotocalchi di cronaca rosa di quegli anni non c’era copertina che non ritraeva la velina assieme al bomber. Ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Elisabetta Canalis, dopo la fine della storia con Vieri ha ammesso che l’uomo era un tipo molto allegro e che spesso la tradiva. Ma la cosa sconcertante è che non era bravo a nasconderlo, come ammette la donna, e molto spesso si è perso degli schiaffi da lei.

Anche Vieri, sulle pagine di Vanity Fair ha ammesso che quando faceva esasperare la Canalis lei diventava molto manesca per via della rabbia nei suoi confronti fino ad arrivare ad un certo punto a rigargli la Porsche.

La nuova vita dell’ex coppia

I due ricordano la loro storia d’amore con sorriso dato che nel bene e nel male si sono voluti bene e adesso entrambi vivono storie d’amore con i rispettivi compagni.

La Canalis è sposata con Brian Perri, da cui ha avuto una figlia mentre Bobo Vieri si è sposato con Costanza Caracciolo, anche lei ex velina da cui ha avuto due figlie.

La donna ha difeso il suo uomo quando sui social un hater le ha chiesto come abbia fatto a mettere al mondo dei figli sapendo che il padre è Vieri. La Caracciolo ha ricevuto solidarietà da parte dei suoi fan e da parte di alcune colleghe che hanno trovato di cattivo gusto il commento dell’utente.