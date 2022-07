Galliani parla di obiettivi e rivela un retroscena sul nuovo acquisto

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai giornalisti delle ambizioni del Monza in campo e fuori, con il calciomercato dei brianzoli tutt’altro che chiuso.

La sua assenza si era fatta sentire ma adesso Adriano Galliani è tornato protagonista del mercato di Serie A.

Dopo aver fatto le fortune del Milan adesso il duo Berlusconi-Galliani mira a portare in alto il Monza.

Protagonista nel mercato, il Monza vuole stupire

Il neopromosso Monza del patron Berlusconi, dopo aver ottenuto la storica promozione, sta portando avanti un mercato molto ambizioso. Il Condor Galliani è entrato in azione con diverse trattative già definite. In porta è stato riscattato dall’Inter il classe ’97 Michele Di Gregorio, protagonista della cavalcata che ha portato alla Serie A. Oltre a lui è arrivato anche Alessio Cragno dal Cagliari che si candida ad essere il titolare della squadra di Stroppa. In difesa, sempre dal Cagliari, è stato acquistato Andrea Carboni mentre a parametro zero i brianzoli hanno ingaggiato l’esperto Andrea Ranocchia. Nella zona centrale del campo Galliani ha portato a Monza due componenti della nazionale italiana: Stefano Sensi e Matteo Pessina. Il primo in prestito secco dall’Inter, il secondo in prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

La salvezza è poco: Galliani punta più in alto

Proprio a margine della presentazione di Matteo Pessina, cresciuto al Monza e che con i brianzoli ha debuttato tra i professionisti, Galliani ha parlato del nuovo acquisto svelando alcuni retorscena. L’ex dirigente del Milan ha, infatti, affermato di conoscere benissimo Matteo e la sua famiglia precisando, però, che va dato merito anche al patron Berlusconi se una neopromossa può ambire a profili come quello di Pessina.

L’ad ha poi chiarito quali sono gli obiettivi della sua squadra lasciando tutti sorpresi. Galliani, infatti, ha detto di non volersi accontentare della salvezza ma di volere molto di più, ecco le sue parole: “Come obiettivo aziendale mi sono posto il decimo posto. Non dobbiamo parlare di salvezza. In testa l’anno scorso mi dicevano che portava sfortuna dire che dovevamo andare in Serie A. Assolutamente non ha portato sfortuna invece. Per cui dobbiamo darci l’obiettivo del Monza e l’obiettivo del Monza è arrivare decimo“.

Non si nasconde, dunque, il Monza dal quale ci si aspetta anche un grande colpo in attacco e che, come dichiarato dallo stesso Berlusconi, punta a raggiungere l’Europa quanto prima per la gioia dei suoi tifosi.