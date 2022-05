Camila Giorgi: follower impazziti per il suo gonnellino striminzito | Da far girare la testa

La tennista Camila Giorgi ha fatto impazzire i fan per via del nuovo gonnellino indossato che mostra le sue bellissime gambe. Ecco la foto.

Camila Giorgi è una delle tenniste più brave e influenti del panorama sportivo italiana. La donna, si posiziona al terzo posto nella classifica dei tennisti più seguiti e amati dal pubblico.

Camila Giorgi e la foto nello spogliatoio

Al primo posto troviamo Matteo Berettini, mentre al secondo posto c’è Jannik Sinner e sul grandino più basso troviamo proprio Camila Giorgi.

Nata nel 1991 a Macerata, è molto apprezzata per le sue doti sportive e per la sua bellezza che da sempre fa girare la testa a tutti i fan che la seguono assiduamente sui suoi profili social, facendola diventare, oltre che un ottima tennista anche una vera e propria influencer.

La Giorgi può vantare di essere la seconda tennista, dopo Flavia Pennetta, ad aver trionfato in un torneo di categoria WTA100 avendo disputato nove finale di cui è riuscita a conquistarne e vincerne ben tre.

Anche se le cose nel 2022 non sono andate per il verso giusto visto che è stata sconfitta alle WTA per cinque volte, Camila non demorde e tra i suoi record ci sono quelli di aver preso parte ai quarti di finale del Grande Slam nella finale di Wimbledon come anche aver raggiunto i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed aver partecipato nel 2013 agli ottavi di finale dell’US Open.

Inoltre detiene un importante primato, è l’unica e la prima italiana ad aver ottenuto la miglior percentuale di vittorie contro le dieci tenniste considerate le migliori al mondo, essendo riuscite a sconfiggerle in vari match.

Un traguardo considerevole che fa sperare nuovi progressi dato che è anche tra le cinque tenniste italiane ad aver preso parte al torneo di Wimbledon e la seconda ad aver trionfato su un torneo su erba dopo la sua predecessore Roberta Vinci.

Il gonnellino troppo corto

Attualmente dal punto di vista sentimentale, la Giorgi sembra avere il cuore libero anche se nel suo passato c’è una storia con il tennista Giacomo Miccini con cui si è lasciata ad un passo dall’altare.

In una delle ultime foto pubblicate tra le storie Instagram della bellissima tennista, la donna si è immortalata in un momento di relax negli spogliatoi mostrando un nuovo gonnellino che ha messo in mostra tutte le sue bellissime gambe.

La foto che ha fatto il giro del web ha nuovamente fatto impazzire tutti i suoi fan che la seguono con affetto.