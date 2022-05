Juan Sebastian Veron, esce allo scoperto: ecco la sua nuova fiamma | E’ giovanissima

Juan Sebastian Veron è uscito allo scoperto facendo conoscere a tutti quanti la sua nuova fidanzata. Ecco di chi si tratta.

Juan Sebastian Veron è un ex calciatore argentino adesso allenatore, dirigente sportivo e vice presidente dell’Estudiantes.

Dopo aver esordito in Argentina con l’Estudiantes e Boca Juniors, è arrivato in Europa militando nelle squadre della Sampdoria, Inter, Cherlsea, Parma e Lazio per poi concludere la sua carriera nel 2016 tornando a giocare in patria.

Juan Sebastian Veron e il nuovo amore

Soprannominato La Brujita, che vuol dire La Streghetta, per via dell’associazione con suo padre Juan Ramon Veron che era sopranominato La Bruja, che vuol dire strega.

Anche suo fratello Martin ha seguito le orme di suo padre. Juan giocava come centrocampista da dietro le punte come trequartista anche se spesso veniva utilizzato come mezzala o esterno.

Grazie alla sua azione di gioco, era capace di far partire l’azione dal basso, essendo un vero e proprio regista della partita, rompendo le linee avversarie tramite, a volte, a dei passaggi forzati.

Tra le sue capacità sportive c’era quella di essere dotato di una tecnica eccellente, di piede destro, e capace di inventare dal nulla giocate con l’esterno del piede nei lanci lunghi e nel recupero della palla.

I suoi avversari l’hanno molto temuto, specie quando era intento a battere le punizioni o i calci d’angolo.

Nato a La Plata nel 1975, dal 2007 al 2021 è stato sposato con Maria Florencia Vinaccia. Anche suo figlio Deian Veron, è diventato un calciatore attualmente centrocampista del Central Còrdoba SdE in prestito all’Estudiante LP.

La foto della nuova fidanzata

Il matrimonio tra Juan e Maria Florencia non è andato nel migliore dei modi e i due si sono separati. Nella vita dell’ex calciatore dopo la storia con la sua ex moglie, sembrava esserci qualcuno che gli ha rubato il cuore.

Molte voci sono trapelate riguardo una sua nuova relazione, ma mai Veron si era sbilanciato rivelando l’identità della donna al suo fianco.

Adesso, invece, dopo molti mesi nell’ombra, Juan Veron ha ufficializzato il fidanzamento con una giovane donna molto più giovane di lui.

Si tratta di Valentina Martini, avvocatessa di soli ventotto anni. I due nonostante la differenza d’età sembrano molto affiatati e sembrano essere molto innamorati l’un dell’altro.

Per Juan si tratta un nuovo inizio dopo la storia con la sua ex moglie da cui ha avuto due figli Lara e Deian e chissà cosa ne pensano i tifosi abituati a vederlo per molti anni con Maria Florencia Vinaccia.