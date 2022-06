Camila Giorgi, i suoi short fanno impazzire la rete | Non adatto ai deboli di cuore

Camila Giorgi ha infiammato il mondo del web dopo aver pubblicato una storia con addosso un paio di short. Ecco la foto.

Una delle tenniste più brave ed apprezzate sia per il suo fisico che per la sua bravura in campo è Camila Giorgi che da sempre fa impazzire tutti i tifosi per il suo sex appeal.

Camila Giorgi e la foto che ha fatto impazzire i fan

Classe 1991, nata a Macerata è dopo Flavia Pennetta, la seconda tennista del nostro Paese ad aver vinto il torneo di categoria WTA 1000 di cui è campionessa di tre titoli su nove disputati.

Nella recente stagione però i successi sperati sono ben lontani, infatti all’inizio del 2022 la Giorgi è stata battuta cinque volte nel primo turno di WTA ma nonostante questo è annoverata tra i primi 10 tennisti italiani più influenti.

Nella classifica ricopre il terzo posto mentre al secondo troviamo Jannik Sinner e al primo Matteo Berrettini che dopo le performance del 2021 e il successo mediatico si trova al primo posto dei tennisti più amati dal pubblico.

Camila però può godersi i suoi successi in quanto è stata una delle tenniste presenti ai quarti di finale di Wimbledon all’interno del Grande Slam ed è riuscita a conquistare i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e partecipando nel 2013 agli ottavi di finale degli Us Open.

Inoltre, vanta di avere il record di essere l’unica tennista italiana ad aver ottenuto più vittorie contro le dieci tenniste considerate le più forti al mondo avendo avuto la possibilità di batterle in alcuni match nel corso degli anni.

La foto su Instagram

Dopo essere stata fidanza con il tennista Giacomo Miccini sembra non avere nessun altro uomo nel suo cuore ma può ritenersi soddisfatta in quanto dal punto di vista sportivo è una delle cinque tenniste italiana ad essere arrivata i quarti di finale del Torneo di Wimbledon e la seconda ad aver vinto in un torneo su erba dopo Roberta Vinci.

La Giorgi è molto seguita sui social, tanto da essere oltre che una bravissima sportiva anche un’influencer e spesso pubblica tra i suoi post e le sue storie alcune foto che mandando in delirio i suoi fan.

In un’ultima storia pubblicata si è mostrata in tutta la sua forma fisica con un paio di short rosa che mettono in risalto le sue gambe ricevendo commenti positivi e facendo sentire male i suoi ammiratori che cercano sempre di corteggiarla.

Nei giorni scorsi, la tennista aveva messo sempre tra le sue storie una storia con una camicetta trasparente che ha fatto infiammare il web.