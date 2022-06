Incredibile colpaccio del Milan, arriva la svolta tanto attesa

In casa Milan arriva il colpaccio, la svolta tanto attesa si sta per tramutare in realtà, tifosi impazziti dalla notizia.

Il Milan si prepara in grande alla prossima stagione. La vittoria dello Scudetto non ha solo galvanizzato la squadra.

La vittoria dello Scudetto da parte del Milan non solo ha rilanciato la squadra di Pioli ma anche il valore e la fama del brand. I rossoneri quest’anno hanno dimostrato di essere una squadra compatta capace di superare gli ostacoli trovati lungo il percorso.

Dopo la vittoria nel derby di campionato, siglato Oliver Giroud, il Diavolo non si è più fermato e domenica dopo domenica hanno macinato punti su punti. Solo l’Inter in Coppa Italia è riuscita a fermare l’armata rossonera, con la vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno, che successivamente ha ripreso la sua corsa verso il tricolore.

Ora il Milan si prepara alla prossima stagione, chiamato a provare a replicare il successo di quest’anno e magari qualcosa in più.

Già apposte le firme, ecco chi è il nuovo proprietario del club

Nella giornata di oggi il Milan è stato venduto ad un nuovo proprietario anche lui americano ma con origini italiane. Gerry Cardinale ,capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza della società dal fondo Elliott per 1,3 miliardi di dollari.

Del passaggio di proprietà ne ha parlato anche il presidente rossonero Paolo Scaroni, il quale ha detto che tutto sta andando come previsto. Nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese.

RedBird è un fondo di investimento americano che è focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine. Fu fondato nel 2014 da Gerry Cardinale, che riveste il ruolo di managing partner. Il suo capitale ammonta in totale a 4,5 miliardi di dollari e coinvolge non solo servizi finanziari, ma anche diversi altri ambiti, come le telecomunicazioni e lo sport. I rossoneri non sono la prima squadra di calcio che si trova a gestire, infatti RedBird gestisce anche l’85% del Tolosa, club francese recentemente promosso dalla Ligue 2 alla Ligue 1.

All’interno del consiglio di amministrazione del nuovo Milan saranno presenti comunque uomini di Elliott, che prenderà vita a seguito del passaggio di proprietà.