Carolina Morace, compleanno da sogno per la moglie Nicola | FOTO

Carolina Morace ha da poco festeggiato da sogno per la moglie Nicola Jane Williams. Le immagini del party esclusivo hanno subito fatto il giro del web.

Nel momento in cui parliamo di calcio femminile italiano è impossibile non far riferimento alla campionessa Carolina Morace, la cui carriera e stata davvero ricca di colpi di scena e grandissimi successi che le hanno permesso di diventare una delle maggiori esponenti dello sport In Italia e non solo.

Importanti per la Morace sono state le presenze con indosso la maglia del Milan, qui dove è tornata in veste di allenatrice, per poi concludere il suo percorso con indosso la maglia del Modena. Successivamente, la Morace si è messa in gioco in qualità di allenatrice e dal 2021 si trova nella panchina del Lazio femminile.

Festa di compleanno da sogno per la moglie di Carolina Morace

Carolina Morace, nonostante gli anni vissuti come campionessa di calcio e adesso in qualità di allenatrice, ha sempre amato curare la propria vita privata lontana dai riflettori ma l’eccezionale festa di compleanno realizzata per la moglie Nicola Jane Williams ha subito catturato l’attenzione dei media. Il tutto grazie anche alla racconto che l’ex campionessa e allenatrice ha fatto nella sua pagina social con tanto di dedica super romantica.

Infatti, a catturare l’attenzione dei tifosi del popolo del web amo le bellissime immagini condivise dalla Morace affianco della moglie in vista dell’evento speciale come appunto il raggiungimento del quarantesimo anno di età.

Un amore da favola per la Morace e Nicola

Le foto in questione, dunque, hanno permesso ai fan da rivedere non mi proprio occhi come la bellissima storia d’amore tra Carolina Morace e Nicola Jane Williams procede davvero a gonfie vele. Ricordiamo, che le due donne hanno avuto modo di incontrarsi anche sul campo da calcio collaborando insieme in panchina e non solo.

Uno dei momenti più belli della loro storia d’amore è stato quello relativo alla matrimonio da favola celebrato nel 2018 e chiamo unito per sempre Carolina Morace e Nicola Jane Williams in matrimonio, sugellando così la loro promessa li amore eterno.