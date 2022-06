Inter – Retroscena su Mkhitaryan: ecco cosa si sono detti lui ed Inzaghi

L’Inter e Mkhitaryan sono ormai promessi sposi: l’armeno ha già parlato con Simone Inzaghi. Ecco cosa si sono detti al telefono.

Il centrocampista è ormai ad un passo dalla maglia nerazzurra. L’ex Arsenal ha già avuto un contatto con Simone Inzaghi.

Ormai non è più in dubbio: Henrikh Mkhitaryan sarà un nuovo centrocampista dell’Inter. L’armeno ha deciso in via definitiva di rifiutare l’ultima proposta di rinnovo della Roma e si trasferirà a Milano a parametro zero.

La trattativa è stata rapida ed ha avuto l’esito che i dirigenti nerazzurri speravano, nonostante Mourinho abbia insistito fino all’ultimo affinché l’ex Dortmund restasse in giallorosso per un anno ancora.

Ora mancano solo le visite mediche prima della firma: intanto, il giocatore ha avuto i primi contatti con Simone Inzaghi. I due si sono sentiti telefonicamente: ecco che cosa si sono detti.

Inter, Inzaghi interviene in prima persona: ecco cos’ha detto a Mkhitaryan

Sarà una sessione di mercato all’insegna della sostenibilità per l’Inter. Questo significa che potrebbero essere necessari dei sacrifici e che i colpi in entrata saranno frutto di intuizione e fantasia.

Per questo, la dirigenza monitora con attenzione lo scenario dei parametri zero e non è un caso che, dopo Onana, anche Mkhitaryan e Dybala siano molto vicini all’arrivo a Milano.

Uno degli obiettivi è quello di rinforzare la panchina, che nell’arco della stagione non ha sempre dato il giusto apporto. Salvo sorprese, diranno addio sia Sanchez che Vidal, oltre a Ranocchia e Vecino che hanno già lasciato la squadra dopo la scadenza dei rispettivi contratti.

Da qui, la necessità di ingaggiare un centrocampista: il profilo di Mkhitaryan è adatto per ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu.

Il turco, durante la passata stagione, non aveva un sostituto con caratteristiche simili. L’ex Dortmund, invece, può essere una valida alternativa ai titolari ed è anche più duttile, potendo anche giocare da seconda punta.

Quest’anno Mourinho si è affidato spesso a lui, trasformandolo da trequartista puro a mezzala di qualità e quantità: Inzaghi lo aspetta a braccia aperte.

I due hanno già avuto dei contatti telefonici. L’allenatore interista gli ha illustrato il progetto tecnico e gli spiegato com’è intenzionato a schierarlo in campo: mezzala di sinistra o più alto in caso di cambio modulo da 3-5-2 a 3-4-1-2. Inoltre, se necessario, potrebbe coesistere con Calhanoglu o Correa in uno schieramento più offensivo come il 3-4-2-1.

Mkhitaryan ha gradito questo scenario e ha accettato il biennale a circa €3.5 che l’Inter gli ha offerto.

Inzaghi avrebbe poi telefonato nuovamente all’armeno una volta saputo che il trasferimento stava andando a buon fine per ringraziarlo, poiché ha mantenuto la parola data nonostante il rilancio in extremis della Roma.