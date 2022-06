Carolina Stramare: il costume viene risucchiato dal lato B spaziale, un opera d’arte

Carolina Stramare ha mostrato il suo lato B che è stato apprezzato dai suoi fan per via di un bikini sottilissimo. Ecco la foto.

Carolina Stramare è una modella che è diventata famosa dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 2019 e aver preso parte ad alcuni programmi televisivi della televisione nazionale.

Carolina Stramare e il bikini sottile

Nata a Genova nel 1999, nel mondo del calcio è conosciuta per via di un presunto flirt con il calciatore della Juventus, Dusan Vlahovic che pare abbia avuto negli scorsi mesi anche se nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia.

Negli ultimi tempi però, la donna sembra aver dimenticato Dusan e spesso la si vede in compagnia di Ionut Radu, portiere dell’Inter con la quale è stata avvistata in giro e su Instagram dove l’uomo appare in alcune sue storie.

Secondo i più informati i due si stanno conoscendo mentre invece altri parlano soltanto di un’amicizia anche se tra i due sembra esserci qualcosa di più.

Al momento però non è stato espresso nessun commento da parte dei due ma sappiamo che Carolina è stata presente alla finale della Coppa Italia e non sappiamo se era lì per sostenere Vlahovic o Radu, fatto sta che la competizione è stata vinta dalla squadra in cui gioca il portiere rumeno.

Riguardo al sua vita privata la Stramare è sempre stata riservata, infatti ha sempre ammesso che non c’è bisogno di doverlo dire ai quattro venti e se qualora ci fosse qualcosa di serio sarebbe proprio lei a rivelarlo, anche se crede che quando accade qualcosa di bello è sempre meglio dirlo a poca gente che a tanta, in quanto potrebbe rovinare l’aura fantastica che si sta creando.

Il post di Instagram

L’ex Miss Italia, nel 2021 avrebbe dovuto essere una delle naufraghe della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi ma per via di alcuni problemi famigliari, nonostante fosse stata annunciata ufficialmente, si ritira dal gioco pochi giorni prima di cominciare.

Carolina quasi quotidianamente strega i suoi followers pubblicando su Instagram contenuti che fanno girare la testa come ad esempio un video dove si è mostrata con un bikini sottilissimo che lascia intravedere tutto il suo lato B, considerato scultoreo da alcuni suoi fan.

La Stramare sta attendendo un momento di svolta nella sua vita professionale e artistica e recentemente l’abbiamo rivista nel ruolo di valletta nelle repliche dell’edizione di 2021 di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi e in onda su Canale 5.