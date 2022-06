Carolina Stramare: sensualità alle stelle, sotto al vestitino che curve pazzesche

Carolina Stramare ha mostrato tutta la sua bellezza e la sua sensualità facendosi fotografare con un vestitino trasparente. Ecco gli scatti pubblicati sui social.

Nel mondo del calcio sono tanti i calciatori che hanno avuto delle storie d’amore con alcune donne che hanno avuto un discreto successo nel mondo dello spettacolo.

Sebbene molti di loro hanno fatto di queste donne le loro moglie, facendole diventare in automatico delle Wags, termine utilizzato per definire le fidanzate e le mogli degli sportivi, acronimo di “Wife and Girlfriends”, altre invece non hanno mai confermato le presunte voci di un flirt con alcuni calciatori.

Carolina Stramare e il vestitino trasparente

Una di queste è Carolina Stramare, eletta Miss Italia nel 2019 che sembra aver avuto una storia d’amore con l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic anche se da parte di entrambi non c’è mai stata una conferma.

Dopo una serie di presunte indiscrezioni riguardo un loro flirt, sembra che la bella modella genovese ora sia legata ad un altro calciatore che corrisponde al nome di Ionut Radu, giocatore rumeno nonché portiere dell’Inter.

In molti hanno parlato di una love story tra la Stramare e il portiere dato che spesso i due sono stati beccati assieme e l’uomo è apparso più volte nelle storie Instagram della donna.

La coppia è stata avvistata sia a San Siro che a Montecarlo ma non è certo che tra i due ci sia una storia o si tratta solo di una semplice amicizia. Sicuramente non ne sapremo molto da parte di Carolina che già durante le voci sulla presunta storia tra lei e Vlahovic aveva fatto alcune dichiarazioni.

I complimenti da parte dei followers

L’ex Miss Italia, aveva infatti affermato di non sapere di cosa i giornali stessero parlando e che quando vorrà parlare sarà lei stesso a farlo affermando che secondo lei quando accade qualcosa di bello è meglio tenerselo per sé e non dirlo a molta gente perché questi potrebbero influire sulla tua aura e sui bei momenti che stai vivendo.

Al momento quindi non è dato sapere se il cuore di Carolina è occupato ma quel che è certo è che col tempo la sua bellezza aumenta sempre più facendo girare la testa a tutti i suoi followers che la seguono con ammirazione.

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la Stramare ha indossato un vestitino trasparente mostrando tutte le sue curve scatenando tutti gli utenti sul web che si sono subito precipitati a riempirla di complimenti accanto le foto sul social.