Juventus, il dettaglio non è passato inosservato. Ecco il clamoroso retroscena circa quelli che saranno i due prossimi acquisti bianconeri. Ma potrebbe esserci anche una sorpresa.

Sappiamo bene come i bianconeri siano attesi da un importante lavoro finalizzato a migliorare uno scacchiere che ha palesato non pochi limiti in questi anni e che andrà sicuramente rivitalizzato in vista delle prossime stagioni.

I nomi più caldi sono sicuramente quelli di Pogba e Di Maria ma occhio a non sottovalutare sorprese e, soprattutto, quei nomi accostati alla Vecchia Signora qualche mese fa e potenzialmente ancora in voga.

Agnelli ha chiesto a Cherubini e colleghi di migliorare lo scacchiere, senza però sperperare troppo le proprie finanze ma anzi intervenendo con quell’operosità e concretezza unite a visionarietà e intelligenza da tempo contraddistinguenti il modus operandi sabaudo ma venute a mancare in questi ultimi anni, non a caso tra i più difficili per Bonucci e compagni.

L’uscita di Dybala, unitamente a quella di Chiellini e al mancato accordo (almeno per ora) con l’Atletico Madrid finalizzato al riscatto di Alvaro Morata dopo il prestito oneroso con durata biennale lasciano intendere come siano diversi i punti sui quali lavorare in vista degli anni a venire.

Juventus, Pogba fa impazzire i tifosi: ecco cosa è successo

Come dicevamo, il nome dell’argentino Angel e del francese Paul sono quelli più in voga, per acuire rispettivamente la qualità alle spalle di Vlahovic e rimpolpare le qualità di una mediana che da anni è divenuta autentico tallone di Achille per una squadra che aveva fatto di questa regione il proprio punto di forza.

Proprio sul Polpo sono giunte delle novità di non poco conto e che potrebbero avere letture diverse. L’ormai ex Manchester United figura infatti in una fotografia postata dall’amico Jessie Lingard in quel di Miami, meta estiva scelta da tanti altri giocatori quali il su citato Dybala e anche il campionissimo Neymar.

Ma andiamo al dunque. Lingard ha scritto sul proprio Instagram: “In ogni paese ci colleghiamo” alludendo all’essersi incontrati oltreoceano dopo l’esprienza condivisa in quel di Manchester per diversi anni. Dietro questa semplice didascalia amicale potrebbe però celarsi un più profondo significato. La possibilità ossia di assistere alla firma non solo di Pogba ma anche dell’amico inseparabile, anche lui prossimo alla scadenza contrattuale e seguito, tra le varie squadre di Europa, anche dalla Juventus.

Occhio però anche alla Roma di Mourinho che da qualche tempo avrebbe in lui individuato un eclettico quanto qualitativo elemento sul quale puntare. Anche in quel caso, i due si rincontrerebbero nello stesso Paese, ma non nella stessa città.