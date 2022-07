Che fine ha fatto Aquilani? Dopo la rottura con Michela Quattrociocche ha ritrovato l’amore, ecco chi è

Alberto Aquilani sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Michela Quattrociocche. Ecco che fine ha fatto l’ex calciatore.

Nel mondo del calcio sono tanti i calciatori che dopo aver avuto una brillante carriera sul campo da gioco adesso hanno deciso di diventare allenatori per dare ai futuri talenti del calcio il loro aiuto.

Alberto Aquilani e il nuovo amore

Uno di questo è Alberto Aquilani, attualmente tecnico della Primavera della Fiorentina. L’ex calciatore, nato a Roma nel 1984 è cresciuto nelle giovanili della Roma ed esordisce in prima squadra a maggio del 2003 ad appena 18 anni.

Nella stagione calcistica 2003-2004 viene ceduto alla squadra di Serie B, Triestina mettendo in rete 4 gol, per poi tornare alla Roma nell’anno dei quattro allenatori Prandelli, Volelr, Delneri e Conti.

Diventa un elemento determinante per il club giallorosso grazie anche al suo assist di Rabona a favore di Mancini che darà vita al gol di Francesco Totti per il 2-1 contro il Milan allo stadio San Siro.

Nel 2008 vince la Coppa Italia grazie alla vittoria dell’AS Roma e nel 2019 si trasferisce in Inghilterra per entrare a far parte della squadra del Liverpool per poi nel 2010 venire ufficializzato dalla Juventus, per poi giocare nel Milan, dopo essere nuovamente diventato un calciatore della società inglese.

Nel 2012, viene trasferito a titolo gratuito nella Fiorentina e nel 2015 passa a parametro zero allo Sporting Lisbona per poi nel 2016 passare al Pescara, promosso in Serie A, per poi giocare nel 2017 nel Sassuolo per sei mesi grazie ad un prestito.

Ad agosto dello stesso anno viene ingaggiato dal Las Palmas e nel 2019 annuncia il suo ritiro dal calcio giocato, rilevando in inverno la scuola di calcio di Roma Nord, Spes Montesacro, che da bambino lo accolse.

La vita sentimentale dell’ex calciatore

Dal punto di vista sentimentale, Aquilani, dopo un periodo di fidanzamento, è stato sposato dal 2012 al 2020 con l’attrice Michela Quattrociocche, famosa per aver interpretato il ruolo di Niki nella pellicola Scusa ma ti chiamo amore e nel suo sequel Scusa ma ti voglio sposare, accanto all’attore Raoul Bova.

I due nel 2011 hanno messo al mondo due bambina di nome Aurora e successivamente nel 2014 la seconda chiamata Diamante. Attualmente il calciatore sembra aver ritrovato la pace grazie alla sua nuova compagna Francesca Borlenghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Aquilani (@albeaquilani)

La donna è romana e grande tifosa del club giallorosso e sembra lavorare presso la Pfizer come Scientif Advisor nel team delle malattie rare.

Alberto sembra essere impazzito per la sua nuova compagna definendolo il più bel regalo mai avuto nel 2021 pubblicando la dolce frase sui social.