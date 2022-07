Mertens finito il tira e molla: cessione avviata, ecco quanto guadagnerà nella sua nuova squadra

By

Il tira e molla per Dries Mertens giunge al termine, la sua cessione è ormai avviata: ecco la sua nuova squadra e quanto guadagnerà il belga.

Una delle situazioni più incerte di tutto il calciomercato italiano resta quella legata a Dries Mertens.

Il giocatore belga è uno degli idoli dei tifosi del Napoli ma il suo contratto è ormai scaduto e il futuro dell’ex PSV continua a rimanere poco chiaro.

La volontà del giocatore, sostenuta a pieno da tutti i tifosi, è chiaramente quella di continuare il suo percorso con la maglia azzurra e non è di certo un caso che da parte sua siano arrivati, e continuino ad arrivare, segnali da apertura per trattare un nuovo contratto.

Al momento però la medesima volontà non sembra essere anche del Napoli.

La scelta del presidente De Laurentiis sin dal finale della passata stagione è quella di un sostanzaile abbassamento del monte ingaggi del club campano anche a costo di perdere qualche pezzo pregiato.

Sorte simile a quella di Mertens è per esempio toccata all’ex capitano Lorenzo Insigne e nelle ultime settimane anche il caso Koulibaly ha preso sempre più piede tra i tifosi e gli addetti ai lavori causando non poca preoccupazione tra i supporter azzurri.

Il caso intorno al futuro del belga sembra quindi essere ancora avvolto nel mistero ma nelle ultime ore sembra finalmente essere arrivata la soluzione definitiva.

Il futuro di Mertens è deciso, l’offerta è già stata fatta: ecco quanto guadagnerà il belga

Dopo i tantissimi dubbi legati al futuro di Dries Mertens, la soluzione al caso circa la sua prossima squadra sembra essere arrivata.

Nelle scorse settimane diverse squadre hanno tentato l’approccio con l’ex numero 14 del Napoli ed in particolare in Serie A. Lazio e Roma avevano mostrato gli interessi più concreti con i biancocelesti in particolare che hanno provato ad esaudire la richiesta del loro tecnico Maurizio Sarri, colui che ha lanciato definitivamente Mertens.

Il futuro del belga sembra però essere non solo lontano da Napoli ma persino lontano dalla Serie A: a volerlo fortemente è infatti il Marsiglia di Igor Tudor.

I francesi, dopo aver ufficializzato il loro nuovo allenatore, stanno cercando nuovi innesti in vista anche della prossima edizione della Champions e il profilo di Mertens sembra piacere molto anche all’ex tecnico del Verona.

Mertens potrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo a 2,5 milioni ma a momento non ci sono ancora certezze sulla buona riuscita dell’affare.

In ogni caso il belga si avvicina alla soluzione per il suo futuro ma qualora l’affare andasse in porto sarebbero inevitabili le proteste dei tifosi del Napoli nei confronti di De Laurentiis visto il basso ingaggio che Mertens andrebbe a percepire.