‘Che panettone’, Eleonora Incardona destabilizza con una foto a rischio censura | Zoom inevitabile

Eleonora Incardona ha nuovamente fatto girare la testa ai suoi fan dopo una serie di foto scattate per le strade di Milano. Ve le mostriamo.

Molte donne intraprendono un percorso nel campo del giornalismo sportivo diventando anno dopo anno sempre più presenti non solo all’interno di trasmissioni televisive ma anche a bordo campo.

Eleonora Incardona e le foto a Milano

Non a caso, molti tifosi non vedono l’ora di avere una cronaca da parte di una delle loro beniamine e le trasmissioni a cui queste giornaliste prendono parte hanno un buon successo sotto il punto di vista dello share.

Una di queste è Eleonora Incardona, che ha presenziato in molte trasmissioni di Sportitalia dove oltre mostrare la sua professionalità e la sua passione per il mondo del calcio mette in evidenza anche le sue sinuose forme.

Nata in provincia di Ragusa, nel 1991, a Chiaramonte Gulfi, sin da piccola ha avuto come obiettivo quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo arrivando a partecipare nel 2010 a Miss Italia senza però riuscire a vincere il concorso di bellezza.

Successivamente tenta di entrare a far parte della trasmissione Striscia la notizia, partecipando al programma estivo Veline, che prevedeva la partecipazione di alcune ragazze che sarebbero poi state selezionate come prossime veline del famoso tg satirico di Antonio Ricci.

Ma anche questa occasione non l’è andata bene e quindi la Incardona ha deciso di diventare una vera e propria golfer professionista come lei stessa ama definirsi dichiarando di amare molto il golf essendo uno sport che la fa rilassare.

La sua fama si deve anche alla passata relazione avuta con il fratellastro di Diletta Leotta, Mirko Manola, e per questo motivo molte volte è ricordata come “la cognata di Diletta”, nomignolo che cerca di levarsi di dosso facendosi conoscere per le proprie qualità.

Il post di Instagram

La strada per la Incardona e per ricevere il riconoscimento a cui tanto ambisce sembra stare per spianarsi pian pianino ma per ora sul suo profilo Instagram le uniche strade che sono presenti sul social della donna sono quelle della città di Milano dove Eleonora si è fatta fotografare nelle ultime foto pubblicate.

In questi scatti si è mostrata tra le vie della città Lombarda con addosso un top beige che mette in risalto tutte le sue forme ed un pantalone bianco che lascia ben poco all’immaginazione.

Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Ancora una volta, i fan della Incardona hanno dovuto riempirla di complimenti e riempirla di like per via della sua incredibile bellezza.