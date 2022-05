Cavani – Il ritorno in Serie A è possibile: il presidente si sbilancia e i tifosi impazziscono

Cavani potrebbe tornare in Serie A: un presidente di un club italiano ha espresso il desiderio di ingaggiare l’attaccante uruguagio.

Il nome di Cavani torna d’attualità per la Serie A: l’attaccante uruguaiano lascerà il Manchester United a parametro zero.

Edinson Cavani lascerà il Manchester United. L’attaccante uruguagio non ha rinnovato il contratto con i Red Devils e cambierà squadra a parametro zero. L’ex Napoli ha trascorso le ultime due stagioni in Premier League: la prima è stata molto positiva, mentre alcuni problemi fisici hanno condizionato la seconda.

Di comune accordo con la società, il Matador ha scelto di interrompere il rapporto con la squadra per poter vivere una nuova esperienza: diverse squadre sarebbero interessate a lui, ma una sorprendente pista potrebbe riportarlo in Serie A.

Un regalo per la città: il presidente chiama Cavani

Sono stati due anni difficili per Cavani al Manchester United. L’attaccante avrebbe potuto lasciare il club già al termine della prima stagione a causa di alcune difficoltà nell’adattamento in Inghilterra, ma he poi deciso di rinnovare il contratto per una stagione ulteriore.

Tuttavia, a causa di alcuni problemi fisici, l’ex Napoli non ha avuto molto spazio. Inoltre, la situazione dei Red Devils non è delle migliori poiché è in una fase di transizione.

Ciononostante, pur non essendo più agli stessi livelli di quando giocava per Napoli o PSG, Cavani avrebbe ancora mercato. Il suo desiderio sarebbe quello di vivere un’esperienza in Spagna e, in tal senso, alcune voci lo hanno accostato all’Atletico Madrid.

Niente di confermato, però: le prossime settimane saranno importanti per il suo futuro.

Altre società del Sud America lo avrebbero già approcciato, ma ci sarebbe anche una possibile destinazione in Serie A: la Salernitana.

Il presidente Danilo Iervolino ha infatti dichiarato: “Mi piacerebbe portare Edinson Cavani a Salerno a parametro zero. Sarebbe un regalo meraviglioso per la città”. La società campana vorrebbe festeggiare la permanenza in Serie A in grande stile e l’idea di portare Cavani alla corte di Davide Nicola stuzzica la fantasia della tifoseria granata.

Già in inverno il DS Walter Sabatini ha cercato di ingaggiare un grande campione come Diego Costa: l’intenzione di ingaggiare un profilo così alto, dunque, non spaventa la società. Tuttavia, l’elevato ingaggio di Cavani potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente, oltre al fatto che il giocatore potrebbe non gradire il progetto tecnico. Le prossime settimane saranno cruciali per il destino dell’ex PSG.