Diego Simeone in rovina: l’ex moglie scopre tutto | Gli leva pure le mutande

By

Diego Simeone pare essere stato rovinato per via di una scoperta fatta dalla sua ex moglie. Ecco le indiscrezioni dell’ultimo momento.

Diego Simeone è l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid ed è un ex calciatore argentino che ha giocato nel ruolo di centrocampista.

Nato a Buenos Aires nel 1970, da sempre è soprannominato come El Cholo, che vuol dire “incrocio di razze” e deriva dal termine atzeco Xoloitzcuintli.

Diego Simeone e la scoperta dell’ex moglie

Nel corso della sua carriera come calciatore ha vinto un campionato spagnolo nel 1996, una Coppa del Re nello stesso anno, un campionato italiano, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia nel 2000, una Coppa UEFA nel 1998 e un Supercoppa UEFA nel 1999.

Con la nazionale argentina ha militato in tre campionati del mondo, conquistando per due volte la Copa America nel 1991 e 1993 partecipandovi quattro volte. Inoltre nel 1992 ha conquistato la Coppa Re Fahd e nel 1996 è stato medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta.

Come allenatore, ha vinto due volte la Primera Division Argentina e due volte la Primera Division Spagnola e una Coppa del Re, due Supercoppe UEFA, una Supercoppa spagnola e due Europa League.

Simeone oltre ad essere conosciuto come un calciatore di centrocampo, più volte ha ricoperto il ruolo di mediano, venendo riconosciuto per via della sua grinta che gli ha permesso di segnare oltre 100 gol durante la sua carriera sportiva.

In Italia è conosciuto per essere stato un calciatore prima dell’Inter e poi della Lazio, avendo avuto precedentemente già esperienze con un club italiano avendo giocato nel Pisa ad inizi anni ’90.

Dal punto di vista sentimentale è stato sposato con Carolina Baldini da cui ha avuto tre figli, Giovanni, Gianluca e Giuliano che hanno seguito tutti le sue orme diventando calciatori.

Nel 2016, con la sua nuova compagna Carla Pereyra mette al mondo la sua prima figlia femmina, Francesca a cui segue Valentina.

La rivelazione del programma argentino

La sua carriera è diventata una docu-serie pubblicata su Amazon Prime Video con il titolo Simeone – Vivir partido a partido.

Nel corso della trasmissione argentina, Socios del Espectaculo, il giornalista Rodrigo Lussich ha dichiarato che al momento della separazione, la Baldini ha avuto da Simeone una cifra milionaria ma la donna, pare aver scoperto di possedimenti che riguardano palazzi e appartamenti, riuscendo in un secondo momento ad avere come risarcimento per il divorzio una cifra dieci volta quella offerta dall’allenatore.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato la versione rivelata ma stando a quanto uscito fuori sembra che i due abbiano sempre nascosto la verità dei fatti.