Lazio – Incredibile rivoluzione in difesa: un addio che nessuno si aspettava, valigie alla porta

La Lazio sta preparando una incredibile rivoluzione in difesa, con un clamoroso addio che nessuno si aspettava: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

La Lazio si prepara a forare la nuova squadra per la prossima stagione. Quest’anno il quinto posto conquistato da Maurizio Sarri ha permesso di partecipare alla prossima edizione dell’Europa League.

Proprio l’allenatore, consapevole di poter perdere alcuni elementi del reparto difensivo, si sta già muovendo. Il tecnico toscano infatti avrebbe parlato con il direttore sportivo Tare per sondare il terreno su alcuni giocatori della Serie A in scadenza di contratto.

La Lazio poco attiva durante la sessione invernale di calciomercato si sta preparando a dei colpi per questa estate. Il piano per la finestra estiva del calciomercato è quella di rafforzare la rosa in difesa, a centrocampo e trovare un vice Immobile.

I giocatori in scadenza a giungo 2022 sono tanti, tra i vari nomi spiccano: i due portieri Strakosha e Reina, i difensori Luiz Felipe, Radu, Marusic e Patric. A centrocampo in scadenza c’è solo, l’ex Liverpool, Lucas Leiva mentre Zaccagni, acquisito a titolo temporaneo, gratuitamente e per una stagione dall’Hellas Verona, la Lazio ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi delle condizioni legate a particolari risultati sportivi. Il costo è di 7 milioni di euro pagabili in tre annualità.

Tra conferme e incertezze prende forma la Lazio del futuro

La notizia delle ultime ore è il rinnovo di contratto fino al 2027 del difensore spagnolo Patric. Dopo un girone di andata poco convincente, il classe ’93 ha trovato continuità nel girone di ritorno convincendo la società a puntare ancora su di lui.

Chi invece potrebbe avere la valigia in mano, dopo 4 anni in biancoceleste, è Francesco Acerbi. In difesa da tempo la Lazio ha messo gli occhi sul rossonero Alessio Romagnoli che a giugno si svincolerà dal club milanese.

Romagnoli, da sempre un tifoso laziale, aspettava questa chiamata. La proposta è di 3 milioni di euro più bonus, il giocatore chiede di più e per ora la situazione è in stallo. Non si punta solo al centrale del Milan però, fa gola anche Emerson Palmieri, terzino dell’ Olympique Lione e campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020.

In porta è probabile che Strakosha a fine giugno saluterà mentre verrà confermato come secondo portiere lo spagnolo Pepe Reina. La società sta riflettendo a chi affidare la porta, il nome che sta comparendo in questi giorni è quello del numero 1 della neo promossa Cremonese, Marco Carnesecchi, giocatore di proprietà dell’Atalanta.