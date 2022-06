Diletta Leotta: il costume non contiene le forme pazzesche, FAN ribaltano la chat di commenti

By

Diletta Leotta si è mostrata in costume da bagno facendo delirare i suoi fan che si sono scatenati nei commenti. Ecco la foto.

Diletta Leotta è considerata una delle migliori conduttrici sportive che si siano mai viste nel corso di questi anni, a tal punto da essere designata come la regina di tutte quante.

Nel corso della sua vita ha avuto modo di intraprende una carriera nel mondo dello spettacolo cominciando a partecipare a concorsi di bellezza come Miss Muretto a soli 15 anni.

Diletta Leotta e la foto che ha scatenato i commenti dei fan

Dopo questa esperienza, tenta di replicare il successo ottenuto partecipando a Miss Italia ma viene scartata alle fai preliminari senza avere possibilità di presentarsi nelle puntate in diretta.

Comincia a condurre alcuni programmi televisivi sul calcio in alcune emittenti regionali della Sicilia dove viene anche scelta come conduttrice del Festival della Canzone Siciliana prima di approdare su SkyMeteo24.

Qui diventa meteorina e grazie alla sua spigliatezza ottiene la conduzione di un programma sul canale tematico POKERITALIA per poi passare a condurre il programma radiofonico RDS Academy.

Nel 2016 ottiene un enorme successo affiancando Ilaria D’Amico nei commenti degli Europei e da quel momento in poi la sua carriera è andata sempre in ascesa.

Complice anche i suoi vari interventi in programmi televisivi come il Festival di Sanremo, dove nel 2017 parla di cyberbullismo essendo stata vittima di hackeraggio, o Miss Italia 2018 dove presenzia come conduttrice, Diletta riceve un enorme successo mediatico che la porta a diventare una delle presentatrici principali della piattaforma DAZN.

Dal punto di vista sentimentale, dopo la storia con il pugile Daniele Scardina, conosciuto con lo pseudonimo di Toretto, nell’estate del 2021 riceve un enorme successo mediatico per via della relazione con l’amatissimo attore turco Can Yaman.

Ma la loro love story dura quanto un battito di ciglia e secondo alcuni è stata soltanto una trovata pubblicitaria messa in scena dal loro manager

Attualmente, il cuore di Diletta Leotta sembra essere occupato dal ventinovenne Giacomo Cavalli, figlio del famoso stilista Roberto Cavalli.

Il complimento da parte della famosa conduttrice

Diletta Leotta, intanto si gode le vacanze alle Isole Eolie come dimostra una foto che ha mandato in visibilio tutti i suoi followers.

Sdraiata su una tavola da surf, Diletta dichiara di essere tornata a casa, mostrandosi con un costume da bagno mozzafiato in cui mette in evidenza tutte le sue forme.

I suoi fan si sono subito scatenati nei commenti, tra cui si può leggere anche quello di Antonella Clerici che con un bacio le dice in dialetto Siciliano di essere molto bella.