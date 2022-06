Inter – Il club apre le porte al cileno, il problema rimane l’ingaggio

Buone notizie in casa Inter, arriva l’interessamento di un altro club per un giocatore nerazzurro che non rientra nei piani di mister Inzaghi.

L’Inter, dopo alcuni colpi di mercato, si prepara a salutare i giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, che ha già comunicato alla società le sue scelte per il futuro.

I nerazzurri a giungo molto certamente diranno addio al calciatore arrivato al club nel settembre 2020, per volere di Conte, dopo l’esperienza in Spagna al Barcellona. Il giocatore non sembrerebbe aver gradito il trattamento riservatogli da mister Inzaghi in questa stagione.

Inoltre i nerazzurri hanno bisogno di alleggerire gli ingaggi e il calciatore è uno tra quelli più alti. In due anni a Milano il giocatore non ha inciso come ci si aspettava e Inzaghi non sembrerebbe volerlo tenere, ecco che allora per risolvere il problema, la società sta cercando acquirenti.

Il giocatore in questione è Arturo Vidal, 35 anni, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il calciatore sembrerebbe voler tornare in Sud America per un’ultima esperienza prima di chiudere la sua carriera.

Vidal: ecco il club che sta pensando al giocatore

Proprio dal Sud America, dall’Argentina arriva la dichiarazione di un allenatore che sta facendo sperare il club milanese. Il tecnico, in una lunga intervista, ha raccontato che il cileno ha molta esperienza che potrebbe essere un valore aggiunto alla sua squadra.

Sebastian Battaglia, allenatore del Boca Juniors, nei giorni scorsi ha usato parole dolci per Arturo Vidal. Un assist che i nerazzurri sperano che il giocatore colga al volo dato che recentemente anche il cileno si era detto interessato.

“Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino” una dichiarazione pubblica che inserisce definitivamente il club argentino nella corsa al centrocampista dell’Inter, l’unico problema è l’ingaggio.

Battaglia nell’intervista ha fatto intuire che ha intenzione di rinforzare il centrocampo del Boca e Vidal rispecchia le caratteristiche che il tecnico sta cercando. “Non ho ancora parlato con Arturo, se la trattativa dovesse procedere spero di averne la possibilità. Comunque al momento non seguo il mercato, sono concentrato sui prossimi impegni e lascio che ci pensino i dirigenti”.