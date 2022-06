Diletta Leotta, la scollatura è impressionante | Followers in delirio

Diletta Leotta ha impressionato tutto il web a seguito di una scollatura mozzafiato sfoggiata sui social. Ecco la foto.

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva che si è dedicata durante la sua carriera al mondo calcistico a tal punto da essere considerata una delle regine della telecronaca sportiva e del giornalismo di questo campo.

Diletta Leotta e la scollatura mozzafiato

La sua carriera ha inizio da giovanissima quando decide di partecipare al concorso di bellezza di Miss Muretto e successivamente a quello di Miss Italia, ma in quest’ultimo non riesce ad accedere nelle puntate televisive in quanto viene scartata alle fasi di preselezione.

Nonostante la delusione, riesce a coronare il suo sogno cominciando a condurre alcune trasmissioni a tema calcistico su canali televisivi regionali siciliani per poi diventare conduttrice del Festival della Canzone Siciliana.

Dopo le sue esperienze, avendo messo in mostra la sua spigliatezza, la Leotta viene ingaggiata da SkyMeteo24 per ricoprire il ruolo di meteorina e successivamente le viene affidato un programma in onda sul canale tematico POKERITALIA.

Diventando anche conduttrice radiofonica per conto del programma RDS Academy balza agli occhi di tutti quando assieme alla giornalista sportiva Ilaria D’Amico viene messa alla conduzione di un programma dedicato agli Europei 2016 facendo innamorare tutto il pubblico.

Dopo questo programma la sua fama cresce sempre più e viene chiamata a presenziare in molti programmi fino a diventare uno dei volti della piattaforma DAZN dedicata al mondo dello sport, in particolare del calcio.

Nel corso della sua carriera ha preso parte due volte al Festival di Sanremo, una volta in veste di ospite nel 2017 dove ha parlato del cyberbullismo essendo stata vittima di un hackeraggio di alcune foto intime ai suoi danni e nel 2020 come co-conduttrice dove ha parlato di bellezza.

Il post di Instagram

Se la prima volta è stata ammirata dai telespettatori, la seconda volta è stata criticata per via del fatto che sembrava un paradosso che una donna che ha subito non pochi interventi chirurgici parli di bellezza naturale in un evento così importante in prima serata su Rai 1.

Ma Diletta, nonostante qualche ritocchino, di bellezza ne ha tanta da vendere come dimostra spesso sui suoi profili social e in un ultima foto pubblicata su Instagram si è mostrata con un abito bianco che mette in mostra tutte le sue curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Subito i fan si sono scatenati con i commenti più ingegnosi che mai dove c’è anche chi definisce le sue curve una latteria e chi invece le fa i complimenti in maniera più elegante.