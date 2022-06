Roma, arriva la conferma circa una delle trattative di cui si sta maggiormente discutendo in queste ore. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Sono settimane di bilanci e previsioni in casa giallorossa, laddove bisognerà concretizzare diverse operazioni sia in entrata che in uscita al fine di rinforzare lo scacchiere da consegnare a Mourinho in vista del prossimo campionato. La stagione dei giallorossi si è conclusa finalmente con un trofeo, destinato a rappresentare il punto di partenza di un percorso che nella lucida e vincente mentalità dello Special One dovrà portare ad ulteriori passi importanti.

Ecco dunque spiegata la grande attenzione con la quale a Trigoria stanno calibrando le prossime mosse, consapevolmente però delle non illimitate risorse economiche dei Friedkin, ai quali Mou ha già lanciato chiari messaggi, lasciando intendere di voler ottenere ulteriore qualità per poter crescere ancora di più.

Tra le tante vicende, poi, c’è quella legata al futuro di Zaniolo che non poca attenzione sta suscitando all’ombra del Colosseo e destinata ad avere il ruolo di discriminante fondamentale per il proseguimento del modus operandi degli addetti ai lavori dirigenziali e presidenziali. Il 22 ha il contratto in scadenza fra due anni e ha già ricevuto plurime avances, per quanto dalla Capitale abbiano sempre sottolineato come non siano disposti a scendere a compromessi e a non voler accettare offerte al ribasso.

Roma, tutto fatto per il grande ritorno: indizio social inequivocabile

Frattanto, in attesa di evoluzioni su un fronte di tutt’altro che scarsa importanza, giungono fondamentali novità circa i rinforzi del centrocampo. Un po’come in casa Juventus, anche a Roma c’è bisogno di rimpolpare la regione mediana, con nomi importanti e qualitativi ma possibilmente approdanti sempre nell’ottica del giusto compromesso tra funzionalità e valide condizioni economiche.

In queste ultime settimane, in particolar modo, sono aumentate le voci relative a quel Davide Frattesi cresciuto biologicamente e calcisticamente nell’Urbe ma attualmente di proprietà del Sassuolo. Reduce da una grande stagione in neroverde, l’ex Lazio e Roma, da sempre tifoso dei giallorossi, ha sempre manifestato grande volontà di far rientro alla base. Pinto sta cercando di far pressione su Carnevali e adepti, consapevole di vantare il 30% della futura rivendita, sfruttabile in tal caso per abbassare le pretese degli emiliani.

In queste ultime ore sembra esserci stata la svolta, con possibile fumata bianca molto prima del previsto. A confermarlo anche l’indizio social sfuggito a pochissimi. La sorella del calciatore, Chiara, ha infatti in queste ore postato una foto sulle proprie Storie Instagram ritraente la pagina con l’articolo di un quotidiano odierno in cui si parla proprio della quasi intesa tra giallorossi e neroverdi per il ritorno di Frattesi a Roma. Voluto dal giocatore e, a questo punto, dalla famiglia tutta, residente proprio nella Città eterna.