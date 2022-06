Eleonora Boi, il costume gli si incastra in mezzo | Followers impazziti

By

Eleonora Boi ha fatto impazzire tutti i followers di Instagram per via di una foto in costume che mostra tutte le sue forme. Ecco il post pubblicato dalla donna.

Classe 1986, una delle giornaliste sportive più apprezzate del mondo dello sport è senza alcun dubbio Eleonora Boi, volto Mediaset di Sport Mediaset e Premium Calcio che grazie alla sua bellezza fa impazzire tutti i suoi fan.

Eleonora Boi e la foto in costume

Nata a Cagliari dopo essersi laureata in scienze politiche decide di intraprendere un percorso per diventare giornalista cominciando con una collaborazione come redattrice per Emme 2.

Durante il suo percorso, così come sue tante colleghe, ha preso parte al concorso di bellezza Miss Italia, nel 2015 per poi diventare stagista presso l’ufficio stampa del comune di Cagliari e successivamente iscriversi all’Ordine dei giornalisti della Sardegna dopo aver ottenuto il tesserino a seguito dell’esame previsto.

Lasciata la sua terra, si trasferisce a Milano dove comincia a lavorare per conto di Sportitalia e a Speciale Calciomercato per poi essere invitata mentre è impegnata con la conduzione di SI Basket, come presenza ricorrente nel programma Rai, Quelli che…Il Calcio.

Nel 2014 approda in Mediaset per la conduzione di Sport Mediaset e conduce su Canale 5 e su Premium Calcio i post serata della competizione calcistica Champions League per poi diventare uno dei volti più famosi della trasmissione di Pierluigi Pardo, Tiki Taka.

Legata sentimentalmente al giocatore di ala degli Atlanta Hawks, il cestista Danilo Gallinali, era molto amica di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso nel 2018 a seguito di una fibrillazione ventricolare.

Il calciatore era sposato con Francesca Fioretti, semifinalista e inquilina della nona edizione del Grande Fratello, che con gli anni è diventata un’attrice.

Il post di Instagram

Madre di Anastasia, Eleonora Boi può essere considerata una vera e propria influencer con più di 772mila followes a cui regala ogni giorno foto del suo fisico perfetto e delle sue forme che lasciano sempre tutti senza fiato.

In un’ultima foto pubblicata su Instagram, la Boi si è mostrata con un costume da bagno colorato che mette in risalto le sue forme e sembra volersi incastrare proprio lì dove non batte il sole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@leo_boiboi)

Ancora una volta, Eleonora ha sorpreso tutti quanti con la sua bellezza e ha ricevuto una marea di complimenti da parte dei suoi followers tra cui il commento di Monica Bertini, sua collega, che ha reagito semplicemente con un emoji dagli occhi innamorati.

Eleonora è molto apprezzata dalle sue colleghe e tra di loro sembra non esserci nessuna rivalità ma solo tanta stima e rispetto.