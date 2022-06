Juve, il rinnovo di De Ligt non è più scontato: le parole del giocatore spaventano i tifosi

Il rinnovo contrattuale di Matthijs De Ligt con la Juventus non è più così scontato: le parole del rilasciate dal giocatore spaventano i tifosi.

In casa Juventus è periodo anche di prolungamenti contrattuali, tra questi sembrava ormai certo quello di Matthijs De Ligt ma le dichiarazioni rilasciate a NOS del difensore olandese spaventano i tifosi bianconeri.



La stagione della Juventus è stata senza dubbio sotto le aspettative, pertanto la squadra di Allegri si prepara ad una vera e propria rivoluzione tecnica.

L’annata senza trofei, la prima dopo 10 anni, ha lasciato l’amaro in bocca alla dirigenza bianconera che ha quindi scelto di optare per un restyling della propria rosa per garantire ad Allegri la possibilità di competere fino in fondo in tutte le competizioni.

A vedere i principali movimenti dovrebbe essere il centrocampo.

La Juventus è sempre più vicina a chiudere per il ritorno a parametro 0 di Paul Pogba ma il francese difficilmente sarà l’unico acquisto in un reparto molto bersagliato dalle critiche.

A detrminare numero e qualità degli ingressi saranno però le uscite, un discorso questo che non vale solo per il centrocampo.

In attacco gli addii di Morata, Bernardeschi e Dybala (oltre al possibile addio anche di Kean) aprono spazi notevoli per potenzili trattative come quella già nota per Di Maria e non solo.

Il discorso rivoluzione tocca ovviamente anche il pacchetto difensivo che va alla ricerca di nuovi leader dopo il saluto di Chiellini.

Oltre a Bonucci l’altro pilastro è ovviamente rappresentatoda De Ligt con cui si erano aperti i discorsi sul rinnovo ormai qualche settimana fa, le dichiarazioni che però l’olandese ha rilasciato oggi a NOS spaventano i supporte bianconeri.

Juventus, il futuro di De Ligt sarà lontano da Torino? Ecco quello che ha detto

Matthijs De Ligt è una delle colonne del presente e del futuro della Juventus.

Questo è quello che pensano e ancor di più sperano i supporter dei bianconeri che sognano già di vedere l’olandese come prossimo capitano.

Le certezze sulla permanenza dell’ex Ajax erano andate via via aumentando con le notizie di un possibile prolungamento di un ulteriore anno del contratto ma le parole dell’olandese rilasciate a NOS spaventano e non poco i tifosi della Juve.

Il roccioso centrale olandese si è così espresso circa le possibilità di rinnovo: “Al momento ci sono colloqui e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre…. Guardo sempre a ciò che è meglio per me stesso in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non vanno bene, dovremo fare dei passi avanti in questo”.

Una doccia gelata che ha sorpreso tutti i tifosi della Juve che ora sperano che possa arrivare nel breve la firma del rinnovo.