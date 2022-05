Eleonora Incardona, il vestitino si apre proprio li in mezzo | Mamma mia che spettacolo

By

Eleonora Incardona si è presentata al Giro D’Italia con un vestito che ha fatto impazzire tutta Napoli. Ecco le foto.

Sportitalia è una delle reti televisive più affidabili e amate dal pubblico per via della sua professionalità nel dare notizie e aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che riguarda il mondo dello sport.

Eleonora Incardona fa impazzire tutta Napoli

Tra le giornaliste che appaiono all’interno dei programmi del canale tematico c’è Eleonora Incardona che giorno dopo giorno incanta e ammalia tutti i telespettatori per via della sua bellezza e del suo sorriso coinvolgente.

Classe 1991, nata a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa da sempre ha avuto il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e appena ne ha avuto la possibilità ha cercato con tutte le sue forze di intraprende un percorso artistico.

Muove i suoi primi passi nella televisione partecipando all’edizione 2010 del concorso di bellezza Miss Italia per poi essere una delle candidate a ricoprire il ruolo di velina sul bancone del tg satirico Striscia la notizia, partecipando al programma della selezione in tale ruolo, Veline condotto da Ezio Greggio.

Oltre l’amore per lo spettacolo, la Incardona è una sportiva e pare essere molto brava a golf, sport che la rilassa a cui si dedica a tempo pieno definendosi una vera e propria golfer.

Amante degli animali è una tifosa Juventina e sta cercando di farsi conoscere dal pubblico per i suoi impegni nei programmi sportivi cercando di dimostrare di avere una sua identità che va ben oltre l’etichetta di “cognata di…”

Questo nome le è stato data dai fan e dalla stampa dato che Eleonora è stata la cognata di Diletta Leotta essendo stata fidanzata con il suo fratellastro Mirko Manola, figlio di Ofelia Castorina avuto da un uomo diverso dal padre della Leotta.

Le foto del Giro D’Italia

Innamorata del mare e del Messico, la Incardona sembra star riuscendo a levarsi di dosso l’ombra della Leotta e sul suo profilo Instagram vanta oltre 667 followers che la riempiono di complimenti per la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Il suo physique du role non è passato inosservato nella città di Napoli dove la donna è stata presente in occasione del Giro d’Italia indossando un completo bianco che ha messo in risalto tutte le sue forme.

Su Instagram, Eleonora ha pubblicato gli scatti della giornata dimostrandosi divertita e contenta di aver premiato la maglia bianca oltre che delle foto sul palco e in compagnia di Wolfie mascotte della competizione sportiva.