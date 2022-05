Mertens e la svolta sul rinnovo del contratto: non è quello che tutti si aspettavano, cala il gelo

La svolta sul rinnovo di contratto di Dries Mertens ha lasciato con l’amaro in bocca tutti i tifosi napoletani, preoccupati dal retroscena emerso nelle ultime ore.

Nel Napoli tira aria di rinnovamento e, dopo Lorenzo Insigne, anche Dries Mertens potrebbe lasciare il club al termine della stagione.

Alla sua prima stagione sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti è riuscito a riportare la squadra in Champions League dopo due anni di digiuno. Un terzo posto che però ha lasciato molti rimpianti sia alla squadra che ai tifosi per come è maturato, visto che mai come quest’anno il Napoli aveva tutte le carte in regola per provare a giocarsi lo scudetto.

Nonostante una prima metà di campionato in cui non ha trovato molto spazio, sulla buona annata dei partenopei c’è stata anche quest’anno la firma di di Dries Mertens. L’attaccante belga, alla sua nona stagione consecutiva con la maglia azzurra, ha messo lo zampino segnando 13 gol e fornendo 2 assist. Il suo contratto termina però il 30 giugno e non si è ancora arrivati a un accordo per il prolungamento.

Qualche settimana fa c’è stato un incontro con il presidente De Laurentiis che però non ha portato a nulla di concreto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Mertens dovrebbe ridursi l’ingaggio a 2 milioni di euro per un altro anno rispetto ai 3 percepiti attualmente. Inoltre bisognerà capire come il giocatore potrà essere inserito nello scacchiere tattico che Spalletti prevede per la prossima stagione.

Aumenta la preoccupazione nell’ambiente azzurro, le parole del giocatore mettono in allarme tutti

In virtù di queste premesse piuttosto negative è possibile che né l’allenatore né De Laurentiis abbiano in fondo la vera volontà di rinnovarlo. Anche Mertens d’altra parte, pur amando incondizionatamente Napoli e i suoi tifosi, a certe condizioni potrebbe decidere di non proseguire il rapporto. Ciò ovviamente ha scatenato una grande preoccupazione tra i napoletani che sono molto legati al loro Ciro, miglior marcatore della storia del club con 147 gol.

Dopo le parole di De Laurentiis nel corso della presentazione del ritiro estivo, in cui ha ammesso che ci sarà bisogno di ulteriori incontri per definire il suo futuro, Mertens ha pubblicato un post su Twitter che non induce all’ottimismo. La foto mostra l’attaccante belga con in braccio il figlio appena nato Ciro Romeo entrambi con il completo azzurro addosso. La didascalia invece recita: “Momenti come questi non li dimenticherò mai”. E così quella contro lo Spezia al Picco potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di Mertens con la maglia del Napoli.

I tifosi ovviamente non se lo augurano e sperano che De Laurentiis possano venire incontro a un giocatore che ha dato sempre tutto per la città e che si è fatto amare alla follia.