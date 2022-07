Eleonora Incardona: le forme esagerate hanno fatto impazzire il web | Che fisico spaziale

By

Eleonora Incardona ha fatto impazzire tutti i suoi followers mostrandosi con un reggiseno che mette in risalto le sue forme. Ecco le foto pubblicate su Instagram.

In questi giorni ci sono molti argomenti caldi che riguardano il mondo del calcio molti dei quali coinvolgono in un modo diretto o indiretto la squadra dell’AS Roma e dei suoi calciatori.

Eleonora Incardona: le curve fuoriescono dal completo intimo

In particolar modo nel giro di una settimana i tifosi giallorossi sono passati da parlare della separazione del capitano della Roma, Francesco Totti con la conduttrice Ilary Blasi al reclutamento della società di Paulo Dybala nella rosa dei calciatori.

Ma oltre queste notizie e altre riguardanti il ritorno di Lukaku all’Inter o la rosa di giocatori che sta componendo il Monza, nuovo arrivato in Serie A, l’estate diventa ancora più bollente per via di alcune giornaliste sportive.

Molte di queste, godendosi le vacanze in attesa dell’avvio del prossimo campionato di Serie A che comincerà il prossimo 13 agosto, con la prima di 38 giornate, stanno pubblicando sui loro profili Instagram delle foto che stanno scaldando gli animi dei loro followers.

Una di queste è Eleonora Incardona, volto di Sportitalia che da sempre ha cercato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo partecipando a programmi televisivi come Veline e Miss Italia.

Non avendo trionfato in nessuno dei due concorsi, la donna Siciliana, classe 1991, ha cominciato a dedicarsi al giornalismo sportivo dato che lei stessa è una golfer e ama le competizioni sul campo da gioco.

La sua notorietà è cresciuta in seguito alla relazione con Mirko Manola, fratellastro di Diletta Leotta con il quale però ha interrotto la storia da un bel po’ di tempo. La Incardona dopo la fine con Manola ha dichiarato di essere stufa di essere definita come la cognata della Leotta.

Le foto di Instagram

Eleonora, si mostra spesso sui social con un sorriso strabiliante e una forma fisica che manda in tilt tutti i suoi followers che la riempiono di complimenti così come anche alcune sue colleghe.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la Incardona ha voluto mostrare in due scatti, una nuova linea di intimo chiamata Francesca di una nota catena di biancheria intima mettendo in risalto tutte le sue curve.

La donna, si è fatta fotografare sia su un terrazzo vicino al mare che sia su un enorme divano mettendo in risalto la sua bellezza. Anche questa volta non sono mancati i commenti e i like da parte dei suoi ammiratori.