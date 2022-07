Pioli punta tutto: ecco i dettagli dell’offerta per strappare il sì del giocatore

Pioli scatenato e Milan piglia tutto: c’è l’offerta per sbloccare finalmente la trattativa. Svelati i dettagli.

Questi giorni di mercato ci stanno regalando numerose soprese e novità, soprattutto in piazze nobili e importanti come quelle di Juventus e Inter. Quest’ultime sono state fin qui coinvolte in intrecci intriganti quanto affascinanti, destinati a proseguire a rappresentare motivo di fascino della corrente campagna acquisti.

Negli stessi giorni in cui il Napoli ha ufficializzato il passaggio di Koulibaly al Chelsea, infatti, in quel di Torino si è iniziata a maturare la consapevolezza di quello che sarebbe stato l’addio di de Ligt, complice l’espressa volontà del giocatore e l’arrivo di un’offerta che si è sin da subito compreso poter soddisfare gli aneliti di Cherubini e colleghi.

Questi ultimi avevano inizialmente detto di no alle prime avances del Chelsea ma hanno poi trovato un nobile alleato nel Bayern Monaco. La trattativa allo scoperto con i bavaresi e gli 80 milioni messi sul piatto dai tedeschi hanno portato alla tanto attesa fumata bianca, in grado di catalizzare nuovi scenari di mercato a dir poco importanti.

Se a Napoli, infatti, si respira delusione per il mancato arrivo di Dybala nonché per una prassi che ad oggi impedisce a Spalletti di poter contare su uno scacchiere completo e caratterizzato dalla presenza dei giusti sostituti ai diversi giocatori ceduti, in quel di Torino e Milano si sta vivendo un periodo di certo non meno fervido.

Calciomercato Milan, Pioli lo vuole a tutti i costi: c’è l’offerta

L’Inter in particolar modo sembrerebbe aver perso due grandi colpi in poco tempo, in seguito alle difficoltà rinvenute per l’ingaggio di Dybala, vicinissimo al passaggio ufficiale alla Roma, nonché per l’involuzione della trattativa Bremer. Il brasiliano sembrava destinato ai nerazzurri ma l’importante disponibilità economica della Juventus dopo l’uscita dell’ex Ajax e le grandi capacità di Cherubini hanno portato Gleison a decidere di cambiare casacca ma non città.

Inutile dire che il malcontento sia dunque aumentato, in una Milano calcisticamente più che felice dopo gli ultimi sue anni, contraddistinti dalla permanenza dello scudetto in città, seppur su sponde diverse. Ciononostante, però, né l’operato di Maldini né tantomeno quello di Marotta (Lukaku escluso) avrebbero portato gioia ai tifosi.

In particolar modo, i rossoneri non hanno ancora concretizzato un grande colpo ma, stando alle ultime de “Il Corriere della Sera“, importanti novità potrebbero giungere tra non molto. Da Via Aldo Rossi sarebbe stata infatti preparata un’offerta da 30 milioni di euro per il Club Bruges, detentore del cartellino di Charles De Ketelaere, con il quale il Milan ha da tempo un accordo.

Il giocatore non vede l’ora di indossare la gloriosissima casacca lombarda ma resta adesso da capire le volontà de club belga. Quest’ultimo si trova di fronte a un bivio: accettare l’offerta o attendere ancora, sperando in aste o rilanci.