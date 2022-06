Erjona Sulejmani, incanta tutti con un bikini striminzito: tutte le forme sbrodolano fuori

Erjona Sulejmani ha incantato tutti quanti mostrandosi con un bikini da dove esce fuori tutto il suo balconcino. Ecco la foto.

Il mondo del calcio e in particolare molti tifosi, sono grati ai calciatori per aver fatto conoscere loro alcune tra le donne più belle dell’universo.

Una di questa è Erjona Sulejmani che nel suo passato è stata una wags molto amata tanto da essere eletta come Miss Europeo nel 2016, per via della sua bellezza e del suo fascino senza rivali.

Erjona Sulejmani e il seno che non si contiene nel bikini

La donna è stata legata dal 2015 al 2017 con il calciatore albanese, attualmente al Zurigo, Blerim Dzemaili da cui nel 2015 ha avuto un figlio chiamato Luan.

Erjona, nata a Scutari nel 1989, è arrivata in Italia a seguito delle vicende della guerra in Kosovo, quando assieme alla sua famiglia sono venuti nel nostro Paese per cercare un po’ di pace.

Tutto quello che ha passato nella sua infanzia per via di questa vicenda le crea ancora ora delle ansia e delle crisi di panico, ma come lei stessa ha raccontato in più interviste questa cosa ha fatto emergere in lei un carattere che non sapeva di avere.

Per dover affrontare le situazioni in cui si è ritrovata, Erjona è stata messa in condizione di uscire fuori le unghie ed è grata alla vita per averle dato questo coraggio e questo modo di affrontare le cose che l’ha portata ad essere una bravissima imprenditrice immobiliare.

Nonostante il suo lavoro non ha mai negato di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo e appena ne ha avuto occasione ha partecipato, nel ruolo di tentatrice, al programma televisivo di Canale 5, Temptation Island, ricevendo molti consensi positivi nei suoi confronti.

La storia di Instagram

Sentimentalmente è stata legata anche per un breve periodo all’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano, ma la loro storia non è finita nei migliori dei modi.

Adesso Erjona si sta godendo l’arrivo dell’estate e sui suoi profili social pubblica alcune foto che fanno mandare in tilt tutti i suoi fan. In una delle sue ultime storie di Instagram, ad esempio, si è mostrata con un bikini che sembra essere troppo stretto.

Aggiustandosi i capelli, la Sulejmani mostra tutta la sua bellezza e la sua simpatia ma l’attenzione cade sul suo seno che sembra voler esplodere da dentro quel costume da bagno che non fa altro che mettere in risalto le sue forme che non passano inosservate.