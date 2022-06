Eriksen ed il retrofront che spalanca le porte al passato: vicino il clamoroso ritorno

Il futuro di Christian Eriksen è ad un bivio. Il calciatore danese, dopo l’avventura al Brentford, sarebbe prossimo ad un clamoroso ritorno al passato: ecco la sua prossima destinazione.

Christian Eriksen sarebbe vicino a lasciare il Brentford: il giocatore è pronto ad un clamoroso ritorno nel suo ex club.

Dopo lo spavento provato negli scorsi Europei, Christian Eriksen era ripartito dal Brentford. Tuttavia, un’indiscrezione di mercato rivela come il giocatore desideri cambiare aria dopo solo pochi mesi. Si fa sempre più plausibile la pista del ritorno al suo ex club, dove ritroverebbe un allenatore a lui caro.

Eriksen e il rifiuto del rinnovo con il Brentford

Secondo quanto riportato dai media inglesi, dopo appena qualche mese di permanenza nel club di Premier Christian Eriksen sarebbe vicino all’addio. Il calciatore danese avrebbe infatti rifiutato la proposta di rinnovo di contratto del Brentford, preferendo continuare la sua carriera altrove.

L’ex Inter è tornato sul campo ritrovando la forma migliore dopo l’incubo vissuto durante EURO2020 e dopo il successivo intervento per l’installazione di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Con la maglia del Brentford ha disputato undici partite dell’ultima Premier League, nelle quali ha fornito quattro assist e ha segnato un gol. È al momento impegnato con la Danimarca, con la quale ha giocato l’ultimo quarto d’ora del match contro l’Austria, valido per la Nations League (i danesi sono al primo posto del Gruppo 1 della Lega A con 9 punti).

Eriksen, la decisione sul suo futuro spiazza tutti

Christian Eriksen ha deciso: il suo futuro continuerà ad essere in Premier League, ma non al Brentford. Il calciatore danese è conteso tra due squadre: il Manchester United e il Tottenham. Tra le due gli Spurs sarebbe più vicini ad un suo tratterebbe di un clamoroso doppio ritorno, in quanto il giocatore ritroverebbe un club in cui ha già giocato in passato e un allenatore, Antonio Conte, che ha già incrociato nella sua tappa da giocatore dell’Inter, che è stato vittoriosa grazie alla conquista dello scudetto.

La decisione finale spetta al giocatore, che è attualmente impegnato con la Nazionale danese in Nations League. Nei prossimi giorni, quando tornerà in Gran Bretagna prenderà la decisione sul suo futuro: tutto porta a pensare che il ritorno di fiamma con il Tottenham sia la scelta più plausibile per ripartire.