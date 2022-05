Erjona Sulejmani, sotto il toppino striminzito straborda tutto | FOTO BOLLENTI

By

Erjona Sulejmani ha pubblicato una foto in cui sotto il top rosa si intravede tutto il seno. Ecco l’immagine pubblicata sui social.

Erjona Sulejmani è diventata famosa nel mondo del calcio per via della sua passata relazione con il calciatore svizzero di origini albanesi Blerim Dzemaili da cui ha avuto un figlio di nome Luan.

Erjona Sulejmani e il top troppo piccolo

I due sono stati sposati dal 2015 al 2017 ma la storia tra la bellissima donna e l’ex calciatore del Napoli, attualmente al Zurigo non è finita nel migliore dei modi.

Nonostante la fine del loro amore, i tifosi non si sono dimenticati della bellezza di Erjiona e continuano a seguirla sui social godendo della sua forma fisica che spesso mette in mostra in alcuni statti che pubblica sui social.

Nata a Scutari nel 1989, la Sulejmani arriva in Italia con la sua famiglia dopo essere fuggiti dalla guerra del Kosovo. Eletta la più sexy e affascinante tra le Wags (termine usato per le fidanzate e le mogli degli sportivi, in particolar modo dei calciatori), in occasione degli Europei del 2016, nel corso della sua carriera ha vinto il titolo di Miss Albania.

Attualmente imprenditrice immobiliare, Erjona non ha mai negato di essere affascinata dal mondo dello spettacolo e di voler tentare una carriera in Italia. Così appena le è stata proposta un’occasione non se l’è fatto ripetere due volte.

La donna, dopo la fine del matrimonio con Dzemaili ha fatto parte di Temptation Island nel ruolo di tentatrice e nel corso di alcune sue interviste ha confessato di aver vissuto un’infanzia difficile per via della guerra che le ha lasciato dei grossi traumi che ancora oggi non riesce a superare.

La forza di Erjona

Anche se, come ha ammesso a Rivelo, programma condotto dalla ballerina Lorella Boccia, questi eventi traumatici l’hanno forgiata nel carattere diventando la donna forte e indipendente che è adesso facendole scoprire di avere una forza che non sapeva di avere.

Tra i suoi ex compagni c’è anche Alessandro Basciano, ex protagonista di Uomini e Donne e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

La Sulejmani condivide con i suoi fan molti momenti della sua vita e ama mettersi in mostra anche con abiti e indumenti intimi lasciando poco spazio all’immaginazione.

In un ultima foto pubblicata su Instagram, si è fatta fotografare con un outfit completamente rosa con un top molto particolare che le mette in risalto il seno che fuoriesce dai lati mandando in visibilio tutti i suoi followers.