Leao sempre più lontano: la tentazione è fortissima, non si bada a spese

Rafael Alexandre da Conceição Leão, noto semplicemente come Rafael Leão, ha dato un serio contributo ai Rossoneri con i suoi 14 Goal Stagionali, trascinando i Diavoli dove nessuno avrebbe mai pensato si potesse arrivare.

Una stagione clamorosa quella di Rafael Leao che ha trascinato il Milan allo scudetto, l’interesse delle big d’Europa è ora altissimo.

Il talento del 22enne (Classe 1999) è sempre stato palesato dal suo stesso gioco, mancavano però i goal, che per un attaccante è una cosa fondamentale, merito senz’altro di Stefano Pioli che l’ha saputo valorizzare.

“E può crescere ancora” ha affermato Pioli in riferimento all’attaccante portoghese.

Una stagione mostruosa che ha portato il talentissimo del Milan a vincere anche il premio di MVP della stagione di Serie A.

L’attaccante disse in un intervista che ispira il suo Gioco a Mbappé e CR7, “Sono quelli che guardo di più su YouTube”.

Nell’attesa che Leao possa arrivare a quel livello, il Milan vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 per evitare brutte sorprese in estate.

Tutto pur di averlo, ecco il retroscena che fa tremare i tifosi

La questione rinnovo di Leao si è nuovamente riaperta dopo le parole del giocatore portoghese al termine della gara contro il Sassuolo: “Vediamo cosa succede”.

Oggi i 4,5 Milioni stagionali, il triplo rispetto l’inizio della stagione, non bastano e non basta neanche la stessa volontà del giocatore che al Milan sta bene, ma servirà almeno un ingaggio intorno ai 5-6 Milioni.

Una bella mano potrebbe darla proprio lo Scudetto, che assicurerebbe alla società la bellezza di all’incirca una trentina di milioni, forse poco più. Ma non serve far affidamento su un’eventualità, anche se le probabilità che ciò accada sono molto alte, perchè il calcio si sa… E’ imprevedibile.

Ma soprattutto la questione si lega anche e, inevitabilmente, alla cessione del Club.

L’incertezza non da e non ha mai dato una mano agli affari. Non dimentichiamo anche il peso che ha la vicenda del risarcimento della sua prima squadra, lo Sporting Lisbona.

Insomma sono tanti i retroscena riguardo al rinnovo più importante dei Diavoli in questo momento ed i tifosi rossoneri non sono per nulla biasimati per la loro tensione.

Il PSG vuole approfittare di questa situazione di instabilità ed è quindi pronto ad investire 70 Milioni per portare tra le loro fila l’attaccante portoghese, ma non sono i soli. Anche il ricchissimo Newcastle sono pronti a trattare per l’attaccante rossonero.

Insomma sono molte le squadre importanti che vorrebbero accaparrarsi il 22enne e non sarà per nulla semplice effettuare una controffensiva da parte del Milan.