Federica Nargi, ha incantato tutta Formentera con il suo fisico spaziale | Che forme

Una delle compagne dei calciatori più famose di sempre è la showgirl Federica Nargi da sempre apprezzata per via della sua bellezza e della sua forma fisica che ha sempre sfoggiato con fierezza.

Federica Nargi e la foto a Formentera

Nata nel 1990 a Roma, ha cominciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo prendendo parte nel 2007 al concorso di bellezza Miss Italia dopo aver vinto la fascia di Miss Cotonella e Miss Roma.

Nel 2008 partecipa al programma televisivo Veline avanzando verso le puntate finale e venendo accostata all’aspirante velina bionda, Costanza Caracciolo, attuale compagna di Bobo Vieri, vince l’edizione.

Così a partire da settembre dello stesso anno, Federica e Costanza diventano le due nuove veline di Striscia la Notizia e dopo l’esperienza all’interno del programma di Antonio Ricci collabora ancora con la sua collega per altri progetti.

Assieme partecipano alla prima edizione di Pechino Express, come coppia de Le Veline e nonostante non riescano a conquistare il primo posto, vengono elogiate dai telespettatori e dalla critica per la loro tenacia e la loro simpatia.

Le due donne conducono il programma Le Nuove Mostre su La 5 e successivamente la Nargi prende parte ad altre trasmissioni televisive fino ad arrivare ad affiancare Paolo Ruffini nella conduzione di Colorado…a rotazione.

Nel 2011 ha avuto anche una prova da attrice prendendo parte alla pellicola intitolata Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4.

La sua ultima apparizione in televisione risale alla fine del 2021 quando ha preso parte a Tale e quale show cimentandosi con le imitazioni di vari cantanti nazionali e internazionali classificandosi penultima nella classifica generale e ultima tra le donne.

Per via della sua posizione, non riesce a rientrare tra i concorrenti che entrano a far parte del torneo del programma sfidandosi con i migliori dell’anno precedente.

Il fisico perfetto

Dal punto di vista sentimentale è legata da tanti anni con Alessandro Matri, frequentato per un anno intero e fidanzatosi nel 2009 dopo un lungo corteggiamento da parte dell’uomo.

I due sono genitori di due bambine e sembra che spesso bisticciano per via della gelosia della donna nei confronti dell’ex calciatore che invece sembra essere infastidito dal suo comportamento quando pensa che lui possa amare un’altra donna.

In questi giorni, Federica Nargi è in vacanza a Formentera e per l’occasione ha pubblicato varie foto sul suo profilo Instagram tra cui una in cui mostra il suo fisico facendo rimanere senza parole tutti quanti per la sua perfezione.